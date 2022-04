A fideszes szavazók 58 százaléka szerint Magyarországon sajtószabadság van, a magyarok 7 százaléka úgy véli, független sajtóra nincs is szükség

A magyarok nagyobb része szerint ma nem szabad a sajtó Magyarországon, sőt, még romlott is a helyzet az elmúlt években, de a fideszes szavazók kicsit másképp gondolkodnak ezekben a kérdésekben – számol be a Telex arról a friss felmérésről, amit a cseh Economia médiavállalat készített a V4-es országokban, Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban és Csehországban.

A lengyel kormánypárti szavazók nagyjából hasonlóan látják a sajtójuk helyzetét, míg a csehek legnagyobb pártja, az Andrej Babiš-féle ANO 2011 szavazói ennél árnyaltabban: mindössze 39 százalékuk szerint van sajtószabadság Csehországban, 33 százalék szerint pedig nincs.

Mind a négy ország úgy látja, a sajtószabadság helyzete romlott náluk az elmúlt öt évben, Lengyelország (55 százalék) és Magyarország (40 százalék) pedig még azt is gondolja, nála rosszabb a helyzet, mint más közép- és keleti-európai országokban. Kivéve a Fidesz-szavazók: amikor csak őket kérdezték, akkor 40 százalékuk mondta azt, hogy szerintük még javult is a helyzet az elmúlt években, és csak 19 százalékuk szerint romlott.

Ez egyébként megegyezik a szlovák és a cseh lakosok válaszával, a lengyeleknél viszont kiugró magasan, 63 százaléknyian aggódnak az ottani helyzet miatt. A válaszokat pártpreferencia szerint is vizsgálták, aminek érdekes eredménye lett: a fideszesek több mint fele egyáltalán nem aggódik a magyar sajtóhelyzet miatt, míg az ellenzéki pártok szavazóinak elsöprő többsége igen.

A felmérés szerint a V4-es országok közül Magyarországon látják a leginkább úgy, hogy nincs sajtószabadság, míg a cseheknél a legkevésbé. A magyar megkérdezettek 43 százaléka szerint a sajtó nem szabad nálunk, mert a kormány beleszól az újságírók munkájába.

Azt is megmérték, mennyire tartják fontosnak az emberek, hogy az országukban független média is működjön, olyan, amit a kormány nem tud befolyásolni vagy cenzúrázni. Bár a magyarok 72 százaléka szerint szükség van ilyenre, még így is kevesebben vannak, mint a másik három országban: azokban ez az arány 80 százalék feletti.

Bár az emberek többsége majdnem mind a négy országban úgy gondolja, hogy a sajtóorgánumok tulajdonosainak nem szabad beleszólnia abba, mit írhatnak le az újságírók, Magyarországon feltűnően kevesebben vélekednek így a többiekhez képest: mindössze 47 százalékuk (a másik három országban ez átlagban 60 százalék körül van). Ahogy azt is kevesebben támogatják Magyarországon (55 százalék), hogy a szerkesztőségeknek teljes autonómiával kell rendelkezniük afölött, miről hogyan írnak az újságba. A többieknél ez bőven 70 százalék körül és fölött mozog.

Külön rákérdeztek a közmédia működésére is. Bár a magyarok 53 százaléka szerint a kormány nem szólhatna bele a közmédia működésébe és műsoraiba, ez jócskán elmarad a régió országaitól: a cseheknél például ez 80 százalék. A magyar ellenzéki szavazók elsöprő többsége szerint a kormánynak nincs keresnivalója a közmédia működésében, a fideszesek ebben a kérdésben annyira nem tudtak megegyezni: 35-35 százalékuk szavazott az igenre és a nemre is.

Az is kiderült, hogy a magyarok 46 százaléka gondolja úgy, a közmédia nem képviseli, mutatja meg az ő politikai nézeteit, miközben mindössze 25 százalék állítja azt, hogy az övét igen. Haonló a helyzet egyébként Szlovákiában és Lengyelországban is.