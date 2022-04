Orbán Viktor: Július 1-ig marad a benzin- és az élelmiszerárstop

A lépéssel szerinte „a családok védelmét” szeretné fenntartani a kormány.

A kormány mai ülésén foglalkozott az üzemanyag és az élelmiszerárak kérdésével - mondta el a miniszterelnök szerda délután a Facebook-ra feltöltött videójában.

Orbán Viktor jelezte, egész Európában nőnek az árak, ennek elsődleges oka a háború. Ameddig ez nem ér véget, addig az árak nőni fognak. Ezt azonban nem nézhetjük tétlenül - hangoztatta, majd jelezte, hamarosan lejár az ársapkák határideje.

- fogalmazott Orbán Viktor.

Az Orbán-kormány egy február 1-én hatályba lépett döntéssel hét termék, a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, a csirke far-hát és a 2,8 százalékos UHT-tehéntej árát fagyasztotta be, ezeket az üzletek legfeljebb a 2021. október 15-i kedvezmény nélküli áron adhatták és adhatják még két hónapon át.

Árstop nélkül az élelmiszerek már 30-40 százalékkal drágultak volna.

Az Orbán-kormány 2021 november 15-től üzemanyagárstopot is hirdetett, a benzin és a gázolaj literenkénti árát egyaránt 480 forintban állapítva meg. Enélkül a 95-ös benzin ára 594 forint per liter, a gázolajé 640 forint per liter körülig emelkedett volna.