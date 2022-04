Puccsra készülnek az Országos Roma Önkormányzatnál

Méltatlansági eljárással akarják megbuktatni Agócs János elnököt.

Nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, alapelveiben és folyamatosan sérti az önkormányzat működésének szabályait – egyebek között ezeket a vádakat hozták fel Agócs János, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke ellen azok a képviselők, akik rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezték.

A szombati közgyűlés – nem először, és aligha utoljára – heves vitával kezdődött. Dancs Mihály (Roma Polgárjogi Mozgalom) előzőleg ugyanis az ORÖ feloszlatását indítványozta. Bár Agócs János tárgyalni akart a feloszlatásról, Dancs és a jelenlévők többsége végül úgy döntött, hogy egyelőre nem veszik napirendre a témát.

Ifjabb Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége) hangsúlyozta, hogy a testületnek jó együttműködést kell kialakítania a kormánnyal. Lakatos Oszkár (Phralipe) azt állította, több szervezet azért fogott össze a Lungo Drommal, hogy közös erővel visszahozzák Farkas Flóriánt az ORÖ-be. Véleményét hangos nemtetszéssel fogadta.

Farkas Flórián, a Lungo Drom vezetője eddig a Fidesz parlamenti képviselője volt. Korábban az ORÖ elnöki posztját is betöltötte, miniszterelnöki biztosként is dolgozott. Neve súlyos gazdasági visszaélésekkel került összefüggésbe. Sejthetően ezzel magyarázható, hogy a Fidesz kihátrált mögüle: az új törvényhozási ciklusban már nem lesz az Országgyűlés tagja.

A rendkívüli közgyűlésen részt vett Farkas Félix (Lungo Drom) parlamenti roma szószóló is, aki már csak az új Országgyűlés megalakulásáig tölti be mandátumát. Farkas Félix kérdésünkre közölte, nem tud róla, hogy Farkas Flórián szeretne visszatérni az ORÖ-be. Hasonlóan nyilatkozott lapunknak Csóka János, a Lungo Drom frakcióvezetője is. – Folyamatosan erre hivatkoznak, nem értem, hogy miért – mondta.

Agócs János és mások szerették volna, ha a rendkívüli közgyűlés nyilvános marad, de a többség zárt ülés elrendelése mellett döntött. A történtekről utólag az ORÖ elnöke tájékoztatta lapunkat. Dancs Mihály egyik előterjesztésében az állt, hogy csökkentsék az elnök és az elnökhelyettesek tiszteletdíját, de az indítvány nem kapott elegendő támogatást ahhoz, hogy napirendre vegyék.

A jelenlévők azt megszavazták ugyan, hogy a benzinkártyával együtt elvegyék Agócs Jánostól az általa használt, az ORÖ hivatalának tulajdonában lévő gépkocsit, de az elnök szerint a határozat eleve okafogyott: ő ugyanis nem a hivatal, hanem az önkormányzat autóját használja.

A jelenlévő képviselők többsége támogatta Csóka János javaslatát, hogy a bíróságon méltatlansági eljárást kezdeményezzenek az elnökkel szemben. Agócs János kérdésünkre kijelentette: mondvacsinált indokokról van szó, ezért arra számít, hogy a bíróság a számára kedvező döntést hoz majd.