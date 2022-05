Hiába tereli a kormány a szakképzésbe a diákokat, még mindig a gimnáziumi képzés a legnépszerűbb

A tavalyinál kevesebben jelentkeztek és kevesebb diákot is vettek fel a középiskolákba. A jelentkezési lista élén nincs változás.

Összesen 82,6 ezer diákot vettek fel idén középiskolába, mintegy négyezerrel kevesebbet, mint egy évvel korábban - derült ki az Oktatási Hivatal (OH) friss adataiból. A mostani évben a jelentkezők száma is kevesebb volt: 98 ezren felvételiztek, közben tavaly 103 ezren. Az OH tájékoztatása szerint a jelentkezők mintegy 97 százalékát vették fel.

A felvételi eredményekből az is kiderült, hogy továbbra is a gimnázium a legnépszerűbb iskolatípus az általános iskolások körében: összesen 36,7 ezer diákot vettek fel négy-, hat-, illetve nyolcosztályos gimnáziumokba. Technikumba 34,8 ezren, szakképző iskolákba 15,9 ezren, szakgimnáziumba 2009-en, szakiskolába 1050-en, készségfejlesztő iskolába 293-an nyertek felvételt. Azok számára, akik nem jutottak be középiskolába, május 9-én rendkívüli felvételi kezdődik.

A gimnáziumi képzés annak ellenére is tartja első helyét a népszerűségi listán, hogy a kormány szinte mindent megtett az elmúlt években annak érdekében, hogy a szakképzés felé terelje a diákokat. Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének szakképzésért felelős alelnöke emlékeztetett: a gimnáziumokba írásbeli felvételit, ponthatárokat vezettek be, központilag szabályozzák az indítható osztályok számát is. A szakképzésben pedig ösztöndíjrendszert hoztak létre, ennek keretében - iskolatípustól függően - 8-16 ezer forintos általános ösztöndíj jár a tanulóknak. Az OH tavalyelőtt egy pályaorientációs online kérdőívet is elindított a nyolcadikosoknak, amelyben a kitöltést követően elsősorban szakgimnáziumi, technikumi képzéseket javasolnak a felvételi előtt állóknak.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint is a gimnázium a legnépszerűbb, az idei tanévben 194 ezren (a középfokú oktatásban részt vevő diákok 45 százaléka) tanulnak gimnáziumban, mintegy 2500-zal többen, mint egy évvel korábban. Technikumokban és szakgimnáziumokban 166 ezren végzik tanulmányaikat.