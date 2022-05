Rogán Antal bejelentette, Mészáros Lőrinc és társai kapták 35 évre a magyar autópályák üzemeltetését

A miniszter szerint a koncessziós eljárás nyertesének tíz év alatt több mint 300 kilométer új sztrádaszakaszt kell építenie és majdnem annyi hosszon bővítenie.

A Themis Magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre – írja az Index Rogán Antal bejelentésére hivatkozva. Rogán Antal szerint az útdíjbevételek elegendők és fedezni fogják a koncessziós költségeket a Magyarország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc érdekeltségeit is a soraiban tudó konzorciumnak.

A Themis Magántőkealap vezette konzorcium tagja a Mészáros-féle Konzum PE Magántőkealap, a szintén Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó Opus Global Nyrt., az Opus Bridge és New Way Magántőkealapok, valamint további három magántőkealap: a Cronus, a Via és a Vesta.

A Themis Magántőkealap vezette konzorciumot annak ellenére hoztéák ki győztesként, hogy a magántőkealapok tulajdonosai nem nyilvánosak, közbeszerzésen viszont nem indulhat olyan társaság, amelyik nem tudja vagy nem akarja megnevezni a tényleges tulajdonosát.

Rogán Antal közlése szerint

Az a kormányközeli portál cikkéből nem derül ki, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter hol és kivel ismertette az eljárás eredményét, csak az, hogy kiemelte: „az autópálya-rendszer fejlesztése és bővítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű”.

Hozzátette, elvárás a következő 35 évben, a „törvény adta leghosszabb időkeretben” a teljes úthálózat karbantartása és üzemeltetése. Mint részletezte, a Bicske–Komárom–Tatabánya-szakaszokon az M1-en, Gödöllő és Kerekharaszt az M3-on sávbővítés, az M7-esen ez Balatonvilágost és Székesfehérvár térségét érinti, az M81-en pedig a Mór–Sárbogárd-szakasz megépítése.

Rogán Antal szerint „értelemszerűen az állam nem tart meg saját karbantartási eszközöket, hanem átadja azokat”, s az állam útdíjfedezeti rendszerben gondolkodik, vagyis ezek a bevételek kell hogy fedezzék a koncesszorok felé a költségeket, nem lehet több a költségvetés kiadása, mint ez a beszedett összeg.

A lap felidézte, hogy a nyertesen kívül a koncessziós pályázaton indult még az osztrák Strabag AG vezette konzorcium (tagjai a Strabag Motorway Gmbh, a Colas és a Societe de Partenariats et de Projects Nouveaux), ám ők kiestek egy ausztriai versenyhatósági eljárás miatt. Továbbá pályázott a Dömper Kft. is, amely egy lábatlani székhelyű, 1989-es alapítású cég, tavalyi árbevétele csaknem 26 milliárd forint volt, és az utóbbi időkben több közbeszerzést is elnyert.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó koncessziós hivatal, hogy a pályázatokat és az eljáráson indulókat ellenőrizze, 800 millió forintért szerződtetett tanácsadókat az utak koncesszióba adásához még tavaly ősszel: a gyorsított közbeszerzési eljárással választotta ki a Nemzeti Koncessziós Iroda a Deloitte Zrt.-t pénzügyi, míg a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Irodákat jogi tanácsadásra, nettó 400-400 millió forintért.

Amint arról még márciusban a Népszava is beszámolt, a Transparency International Magyarország (TI) beperelte a Nemzeti Koncessziós Irodát (NKI), és a Fővárosi Ítélőtábla elsőfokú, nem jogerős ítélete szerint a kormányzati szerv nem titkolhatja tovább, milyen számítások alapján jutottak arra, hogy 35 évre koncesszióba adják az autópályaüzemeltetést. Ki kell adniuk a számításokat. Ezt az információt korábban közérdekű adatigénylésben próbálta megtudni a TI, de miután az NKI elutasította, bírósághoz fordultak.