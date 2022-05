A G7-ek „fokozatosan megszüntetik” az orosz energiafüggőséget, és kampányt indítanak „az orosz elit” ellen

Az Egyesült Államok további szankciókat hozott Ukrajna megszállása miatt. Most három orosz tévét sújtottak, amelyek közvetve vagy közvetlenül az állam irányítása alatt állnak.

A G7-országok (Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok) vezetői „fokozatosan megszüntetik” az orosz energiafüggőséget, és kampányt indítanak „az orosz elit” ellen – írja a Sky News a meghozott döntésekről, miután a hét ország vezetői videókonferencián „találkoztak”, hogy megemlékezzenek a második világháború végéről.

– fogalmaztak közös nyilatkozatukban.

A G7-ek tanácskozásához csatlakozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is. Mindnyájan elkötelezték magukat az orosz energiától, így az olajimporttól való függőség „fokozatos megszüntetése” mellett. Továbbá fokozzák Oroszország gazdasági elszigeteltségét, és kiemelték, hogy az említett „kampány” a Putyint támogató elit ellen irányul. A tanácskozásról Joe Biden amerikai elnök Twitter-bejegyzést is közzétett.

Mindezzel párhuzamosan az Egyesült Államok további szankciókkal hoztak Ukrajna megszállása miatt. Most három orosz tévét sújtottak, amelyek közvetve vagy közvetlenül az állam irányítása alatt állnak. A Fehér Ház egyik magasrangú tisztviselője közölte, a Joint Stock Company Channel One Russia, a Television Station Russia-1 és a Joint Stock Company NTV Broadcasting Company tévécsatornákról van szó.

Ezen felül az Egyesült Államok megtiltotta az amerikai állampolgároknak, hogy könyvelési és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtsanak oroszoknak, továbbá szankcionálta a Gazprombank 27 főnökét. Az amerikai külügyminisztérium vasárnap új vízumkorlátozást is bejelentett az orosz katonai tisztviselőkre vonatkozóan.

Today, I spoke with G7 Leaders and President Zelenskyy about our ironclad unity and commitment to keep strengthening Ukraine and ratcheting up the pain on Putin. pic.twitter.com/15FYYnfueS