Korrupció gyanújával letartóztattak egy miniszterelnökségi főosztályvezetőt, aki éppen a korrupció miatt visszatartott EU-s pénzek ügyéért felelt

A Pénzügyminisztériumot is érintő több száz millió forintos pályázati botrány egyik szereplője volt.

A Miniszterelnökség egyik vezető beosztású munkatársa is gyanúsítottja annak a hivatali vesztegetési botránynak, amelyben e tárca mellett a Pénzügyminisztérium is érintett. A 24.hu úgy tudja, a miniszterelnökségi főosztályvezetőt már le is tartóztatták.

A Magyar Közlöny korábbi információi szerint a tisztviselőt 2016 elején helyezték a Miniszterelnökség Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságának állományába, ahol Leveleki Zsolt helyettes államtitkár beosztottjaként az Európai Unió helyreállítási alapjával (RRF) kapcsolatos terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárságához került. Mint ismert, az RRF forrásait oroszlánrészt éppen a súlyos magyarországi korrupció miatt nem folyósítja az Európai Unió hazánknak.

A 24.hu által megismert ügyészségi indítvány szerint a gyanúsítottak több száz millió forintos, bizonyos esetekben az egymilliárd forintot is megközelítő vissza nem térítendő támogatásokra benyújtott pályázatokat „olajoztak meg”. A tarifa általában a pályázati összeg egy százaléka volt, de az is előfordult, hogy ennél jóval több. A kenőpénzért cserébe a Pénzügyminisztérium érintett munkatársai abban segédkeztek, hogy a pályázók támogatási kérelmei sikeresek legyenek, valamint hogy az azokkal kapcsolatban indított ellenőrzések számukra kedvezően alakuljanak. Az ügyészségi dokumentumok szerint amennyiben ez mégsem sikerült, akkor lépett közbe a Miniszterelnökség most letartóztatott főosztályvezetője. Ő ugyancsak csúszópénzért azoknál az elutasított pályázatoknál járt el, amelyek esetében a tárcához pályázók felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, s elintézte, hogy a kifogásoknak mindenképpen helyt adjanak. Egy alkalommal állítólag a korábbi elutasítás ellenére még azt is kijárta, hogy az egyik pályázó cég az általa elnyert több mint félmilliárd forintos támogatási összeget teljes egészében lehívhassa előlegként.

A Miniszterelnökség főosztályvezetője ellen háromrendbeli vezető beosztású hivatali személy által, az előnyért hivatali kötelezettségét megszegve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása a gyanú, ami öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.