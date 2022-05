Ötven százalék az esélye, hogy öt éven belül átlépjük a másfél fokos klímaküszöböt, ami már a visszafordíthatatlan változás határértéke

Fele-fele az esélye annak, hogy túllépjük a határértéket, amelyet 2015-ben jelöltek meg a párizsi klímakonferencián. Már öt éven belül ennél magasabb lesz a hőmérséklet-emelkedés.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerint nagyjából ötven százalék az esélye annak, hogy öt éven belül átlépjük a 1,5 fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedés határértékét, és ennek az esélye évről évre nő. “A tanulmányunk megmutatja - a tudomány legfejlettebb eszközeit igénybe véve -,hogy mérhetően közelebb kerültünk a párizsi klímacél alsó határához. A 1,5 fok nem találomra kiválasztott statisztikai érték, hanem jelzése annak a pontnak, amin túl a klímahatások egyre károsabbak az emberekre, valójában az egész bolygóra nézve” - mondta Petteri Taalas, a WMO főtitkára.

Az Egyesült Királyság Meteorológiai Hivatala - a szervezet egyik tagja, amely a jelentést készítette - szerint 2015-ben történt meg először, hogy január és szeptember között a globális átlaghőmérséklet magasabb volt, mint 1850 és 1900 között, 1,02 C fokkal. Ugyanebben az évben kötelezték el magukat a világ vezetői a Párizsi Klímaegyezmény aláírásával amellett, hogy amit csak lehet megtesznek azért, hogy a felmelegedés ne emelkedjen az ipari forradalom előtti átlaghőmérsékletnél 1,5 fokkal magasabbra. Tavaly decemberben a vezetők a COP26 konferencián Glasgow-ban azonban már lazítottak a klímacélon, a század végére 2,4 fokot tartottak reálisan elérhetőnek, ami a párizsi maximumnál - 2 C fok - is jóval magasabb.

Az elmúlt hét évben a felmelegedés maradt egy fok körül, de 2016-ban és 2020-ban rekordot döntött a meleg, a feljegyzések kezdete óta nem mértek ilyen magas átlaghőmérsékletet: 2020-ban 1,25 fok volt a többlet az ipari forradalom előttihez képest. Az egy fok felelős a hatalmas Észak-Amerikai bozóttüzekért és az elviselhetetlen indiai és pakisztáni hőhullámokért.

Az új tanulmány legfőbb megállapítása, hogy 2022 és 2026 között az átlaghőmérséklet 1,1-1,7 Celsius fokkal lesz magasabb az iparosodás előttinél, és csaknem száz százalék, hogy az egyik év a legmelegebb lesz a feljegyzések kezdete óta. ,,Az alapvető oka annak, hogy változik a kitűzött cél az, hogy a légkör szén-dioxid-szintje lassan csúszik felfelé” - magyarázta Leon Hermanson, a tanulmány vezető szerzője, az EK Meteorológiai Hivatalának munkatársa. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák: az, hogy az érték egy-egy évben 1,5 fok fölé ugrik, majd visszaesik, nem ugyanaz, mintha folyamatosan ott maradna, ezzel azonban nem szabad megelégedni. “Ameddig folytatjuk az üvegházhatású gázok kibocsátást, a hőmérséklet emelkedni fog” - tette hozzá Taalas. A kutatások szerint a felmelegedés leginkább a sarkvidékeken lesz érezhető, az átlaghőmérséklet az elkövetkezendő öt évben háromszor nagyobb növekedést fog mutatni ezekben a régiókban, mint a világ többi részén. A La Nina-események csak időlegesen fogják vissza a felmelegedést, miközben az El Nino-jelenségek táplálják a növekedést. Így nagyon valószínű, hogy az az év, amikor az új melegrekordot elérjük, El Nino év lesz, mint ahogy 2016, az eddigi legmelegebb év is az volt.