Népszav;

szakszervezet;Komjáthi Imre;Új Egyenlőség;podcast;

2022-05-15 18:32:00

Komjáthi Imre: Lépnie kell a szakszervezeteknek

Arra biztatja az érdekképviseleteket az MSZP-s Komjáti Imre, hogy ne csak várják a munkavállalókat érintő kormányzati ötleteket, hanem maguk álljanak elő javaslattal akár egy teljesen új Munka törvénykönyvére. Így az is kiderülne, mely pártok mennyire állnak be a dolgozói érdekek képviselete mögé.

Pontosan annyit kell bent lenni a parlamentben, amennyit muszáj, teljesen felesleges azokban a vitákban részt venni, ahol csak „pofozóbábunak”, vagy díszletnek használja a Fidesz az ellenzékieket. Az idő nagy részét az ellenzékieknek ott kell eltölteniük, ahol a „politikánk terepe van”, vagyis az emberek, benne a munkavállalók és a munkások között. A többi között erről beszélt az Új Egyenlőség legújabb podcastjában Komjáthi Imre, az MSZP elnökhelyettese, újdonsült országgyűlési képviselő.

– Nem elég egy buborékon belül politizálni a kétkezi munkások képviselete területén – fogalmazott Komjáthi Imre, aki egyebek mellett arra készül, hogy nem csak szakszervezeti vezetőkkel, hanem közvetlenül az érintettekkel, a dolgozókkal vegye fel minél gyakrabban a kapcsolatot. Fontosnak tartja azt is, hogy ne csak a pártok, hanem a szakszervezetek is hagyják maguk mögött a személyes ellentéteket, és keressék a közösen érvényesíthető dolgozói érdekeket. Már csak azért is, mert szerinte a kampányban is látták a választók és a munkavállalók, hogy nem igazán működik az összefogás a személyi ellentétek miatt.

Komjáthi szerint nem a kormány döntéseihez kell alkalmazkodnia az ellenzéknek, hanem saját kezdeményezésekkel kell előállni, ahogyan a szakszervezeteket is arra biztatja, hogy ne csak reagáljanak a kormány munkavállalói jogokat érintő lépéseire, hanem maguk a szakszervezetek írják meg a javaslatukat akár a komplett új Munka törvénykönyvére. Ha létezne ilyen kezdeményezés, akkor nem csak a kormány lenne kénytelen ehhez viszonyulni, de az ellenzéki pártok körében is világossá válna, hogy ténylegesen ki mennyire képviseli a dolgozók érdekeit – tette hozzá a képviselő.