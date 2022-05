MTI-Népszava;

Egyesült Államok;ufó;amerikai kongresszus;

2022-05-17 21:05:00

Ufótámadástól tartanak az Egyesült Államokban, rendkívüli kongresszusi ülést hívtak össze

Az amerikai kongresszus hírszerzési bizottsága az UFO-észlelések lehetséges nemzetbiztonsági fenyegetéseiről tart nyilvános meghallgatást.

Nyilvános meghallgatást tart kedden az amerikai kongresszus hírszerzési bizottsága az UFO-észlelések lehetséges nemzetbiztonsági fenyegetéseiről – jelentette a Fox News. A Republikánus Párthoz közel álló hírtelevízió történelminek nevezi az ülést, kiemelve, hogy a testület legutóbb ötven éve foglalkozott azonosítatlan repülő tárgyak ügyével.

Legutóbb több mint 50 éve, 1968-ban a kongresszus tudományos és űrkutatási bizottsága tartott meghallgatást a kérdésben.

–Számos rejtélyes légi jelenség van. Nem tudjuk, mik ezek és nem lehet egyszerűen időjárási jelenségnek, léggömbnek, vagy valami másnak tulajdonítani. Kész rejtély - fogalmazott Adam Schiff kaliforniai demokrata párti képviselő, a képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke. André Carson, indiana demokrata párti képviselője, a képviselőház terrorelhárításért, kémelhárításért és tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáért felelős albizottságának vezetője kijelentette, hogy a kormányzatnak komolyan kell elemeznie minden lehetséges nemzetbiztonsági fenyegetést, és választ is kell találnia különösen olyan esetekben, amelyeket még nem teljesen értünk.

Kedden Ronald Moultrie hírszerzési és biztonsági ügyekért felelős védelmi államtitkárt, valamint Scott Brayt, a haditengerészeti hírszerzés igazgató-helyettesét is meghallgatta a testület. Egyelőre nem világos, hogy hajlandóak lesznek-e a nyilvános fórumon minderről beszélni. A Fox News megszólaltatta Brent Sadlert, a konzervatív Heritage Alapítvány tengeri hadviseléssel és korszerű technológiákkal foglalkozó szakértőjét, aki azt fejtegette, hogy amennyiben egy idegen ország áll a rejtélyes jelenségek mögött, akkor minden valószínűség szerint ezek célja a hírszerzés és ez nemzetbiztonsági fenyegetésként értékelhető. Hozzátette, hogy ha a jelenségek nem is köthetők idegen államhoz, akkor is kockázatot jelentenek a katonák, különösen a pilóták számára, ha nem tudják ezeket időben észlelni, vagy megfelelően reagálni rájuk.

A hivatalosan „rejtélyes légi jelenségekkel” (UAP) foglalkozó bizottsági meghallgatást annak nyomán tűzték ki, hogy tavaly nyáron egy amerikai hírszerzési jelentésből kiderült, amerikai katonák az utóbbi években több, mint száz olyan légi jelenséget észleltek, amelyeknek eredetét a védelmi és hírszerzési elemzők nem tudták azonosítani. Különböző kormányzati források összesen 144 esetet jelentettek 2004 óta, többségében az amerikai haditengerészet részéről. Ebből 80 megfigyelést több érzékelő is megerősített. A jelentésben leírt esetek között vannak olyanok, amelyekről videófelvétel is készült: ezeken olyan rejtélyes meghajtású légi járművek láthatók, amelyeknek sebessége és manőverezése meghaladja a jelenleg ismert repüléstechnológiák határait.

A témával foglalkozó hírszerzési jelentés fordulópontnak volt tekinthető annyiban, hogy az amerikai hadsereg évtizedeken át cáfolta és hiteltelenítette az UFO-észlelésekről, „repülő csészealjakról” szóló jelentéseket.