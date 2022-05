nepszava.hu;

Samsung gyár;Göd;fizetés;csőd;

2022-05-18 07:44:00

Hónapok óta vár több tucat magyar beszállító a pénzére a gödi Samsungnál

Az akkumulátorgyár építésének egyik dél-koreai alvállalkozójának milliárdos fizetési elmaradásai vannak, „félpénzt” kínálnak a partnereiknek.

Fizetési problémák merültek fel Magyarország egyik legnagyobb beruházásán, a dél-koreai Samsung gödi akkumulátorgyárának építkezésén: több tucat hazai vállalkozás, magyar beszállítók 2-3 hónapja hiába várnak a fizetségre – írja a 24.hu. Több forrásból származó értesüléseik szerint az egyik dél-koreai alvállalkozó, csődközeli helyzetbe került, és összesen mintegy 3 millió euró, vagyis több mint egymilliárd forint kifizetésével maradt el. A portál úgy tudja:

A Hallimprecision Hungary Kft., anyacége a dél-koreai bejegyzésű Hallimprecision Co. Ltd. magyarországi leány székhelyét Undra, egy cseppnyi Győr-Moson-Sopron megyei, osztrák határ menti településre jegyezték be, ahol nem kell iparűzési adót fizetni és a polgármesteri hivatal mellett biztosít irodát egy bodonhelyi székhelyszolgáltató.

A beruházás már korábban nagy botrányokat kavart, amikor a kormány úgy döntött, hogy a beruházást különleges gazdasági övezetté nyilvánítja, és Göd városától „áthelyezi” Pest megyéhez. A Népszavának Balogh Csaba momentumos polgármester több mint egy éve azt nyilatkozta, hogy már akkor egymilliárd forintot vesztettek a Samsung-gyár elcsatolásával. Ez az összeg iparűzési adóból, az építmény- és telekadóból folyt volna be az önkormányzathoz.

Azonban nem csak a gyárépítés övezete különleges, hanem a helyzet is: az egyik beszállító arról számolt be, hogy már fizetési felszólítást is küldött, fizetési meghagyással is próbálkozott, de állítása szerint a paneleket szerelő, acélszerkezeti munkákat végző Hallimprecision címén nem vették át a küldeményeit.

A portál kérdéseire egyelőre nem reagált a cég.

A cikk szerint a Samsung Engineering számára alighanem jó biznisz a magyar projekt, legalábbis a 2020-as mérlege alapján 75 milliárd forint árbevételt és 9 milliárd forint nyereséget könyvelt el adózás után. A Szöulban bejegyzett Samsung Engineering Co magyar leánya a 2016-os alapítás óta durván 22 milliárd forint nyereséget ért el. A cég ügyvezetője, Youngil Song azt állította:

A vállalkozók ugyanakkor értetlenül állnak a „félpénzes” ajánlat előtt, mert a magyar jogszabályok az építőipari körbetartozások megelőzése érdekében előírják egy fedezeti alap létrehozását, éppen az ilyen esetekre. A külföldi befektetéseket menedzselő Külgazdasági és Külügyminisztérium a portálnak az ügyben feltett kérdéseire egyelőre nem válaszolt.