Szalai Anna;

Baán László;interjú;Néprajzi Múzeum;

2022-05-24 10:44:00

Baán László: Az, hogy a Liget-projektet befejezzük, eldöntött tény

A kormány a választásokon nagyarányú felhatalmazást kapott eddigi irányvonalának továbbvitelére, de a bekerülési költségekről a közbeszerzési eljárás lezárultáig nem tudunk beszélni – mondta Baán László, a fejlesztés miniszteri biztosa a Népszavának.

Orbán Viktor a vasárnapi „belsős” átadáson azt mondta, hogy a kormány megkapta a felhatalmazást a teljes program megvalósítására. Minden megépül, amit korábban terveztek?

Három épület megvalósítását függesztette fel a kormány az önkormányzati választások után. Az Új Nemzeti Galéria az elbontott Petőfi Csarnok helyén épül fel, így zöldterület veszteség nem lesz. Ugyanez igaz az Innováció Házára is, amely a Közlekedési Múzeum épületének eredeti II. világháborúban elpusztult homlokzati visszaépítésével, de ultramodern belső terekkel jön létre. A Városligeti Színház is ott épül fel, ahol 1952-ig állt. Mindhárom projekt végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik. Az Új Nemzeti Galéria első dizájnkoncepciója hosszú és részletes tervezési folyamaton ment keresztül, de a végleges terv kifinomult esszenciája az eredeti elképzelésnek. Világszínvonalú épület lesz, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megújult Városliget felkerüljön Európa kulturális térképére. Egy kortárs, kiemelkedő építészeti minőségű művészeti múzeum nélkül ez nem lehetséges.

Az eddig elkészült létesítményekkel mennyire sikerült eddig ez a „térképre felkerülés”?

A nemzetközi turisztikai vonzerő még nem mérhető, hiszen a világon mindenütt a legnevesebb kulturális intézmények is csak most térnek magukhoz a járvány után. Mire az Új Nemzeti Galéria, amely a vezérhajója az egész városligeti fejlesztésnek, megépül, már ismét csúcsra járhat a nemzetközi idegenforgalom: akkortól érvényesülhet Európa legkomplexebb kulturális negyedének vonzereje a kulturális turizmusban.

Mikor indulhat a galéria építése és mikorra fejeződhet be? Mikor zárulhat le a Liget-projekt?

Jövő tavasszal indulhat az építkezés, az építés kezdetétől számítva várhatóan 3 év alatt jutunk el az épület átadásáig. A Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház megvalósítása ezzel párhuzamosan is folyhat, nyilván ez attól is függ, hogy a költségvetés milyen ütemű finanszírozást tesz lehetővé. Szerintem ez négy év alatt lezárulhat, ebbe a Városliget teljes zöldfelületi megújítása is beleértendő.

Mennyi négyzetméter épül még a Ligetbe és mennyiért?

Az, hogy a Liget-projektet befejezzük, eldöntött tény, ahogy az is, hogy nem lesz kevesebb zöldfelület. Bekerülési költségekről a közbeszerzési eljárás lezárultáig nem tudunk beszélni. Egyelőre az is megjósolhatatlan, hogy milyen lesz a gazdasági környezet.

Az újonnan létrehozott beruházási minisztérium vezetője, Lázár János azt mondta, hogy felülvizsgálnak minden állami projektet, mert szelektálni kell.

De azt is mondta, hogy az Új Nemzeti Galériára szükség van. Márpedig ez a kulcskérdés a projekt nemzetközi vonzereje szempontjából. A miniszterelnök a projekt teljes körű megvalósítását irányozta elő: az állami beruházások felülvizsgálatát követően a kormány nyilván rangsorolja és ütemezi majd a projekteket.

A fővárosi önkormányzat továbbra is ellenzi a Liget-projektet. Budapest ellenében is megcsinálják?

Minden szempontból új helyzet van. A korábbi viták tervekről és ahhoz kapcsolódó jövőképekről szóltak: a városvezetés Liget-pusztulást, lebetonozást, szörnyű monstrumokat vizionált. A fejlesztések jelentős hányada immár elkészült és a budapestiek már látják, hogy nem pusztult el semmilyen érték a Ligetben, sőt, minden, ami létrejött, a parkmegújítástól a nagy játszótéren, a sportpályákon át a Magyar Zene Házáig, európai rangú minőséget hozott a korábban évtizedekig elhanyagolt parkba. A városvezetésnek évek óta ajánljuk, hogy üljünk le és beszéljük át szakmai alapon a fenntartásaikat, de nem voltak rá hajlandóak. Ezt a politikai vitát a választók eldöntötték: a kormány irányvonalának szavaztak bizalmat.

A budapestiek többsége nem kormánypárti jelöltre szavazott.

2017-ben a Kúria ítéletet hozott, miszerint a Liget-projekt nem lokális, hanem országos ügy: a Városliget fejlesztésével kapcsolatos döntésekre a parlament és a kormány jogosult. A kormány a választásokon nagyarányú felhatalmazást kapott eddigi irányvonalának továbbvitelére, ebben pedig az elmúlt száz év legnagyobb magyar kulturális fejlesztés teljes körű megvalósítása is benne volt. A kérdés politikai értelemben tehát eldőlt. A főváros szakmai észrevételeit, ha azok segítik a projekt tartalmasabb megvalósulását figyelembe fogjuk venni. Az eddigi eredmények a projektet igazolják, a ligetlátogatók szeretik és örömmel használják, ami létrejött. A végén az ellenzéki szavazók is fel fogják tenni a kérdést, hogy mi végre volt ez a nagy ellenállás.