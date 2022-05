Varga Dóra;

2022-05-25 07:15:00

Állami segítség nélkül szinte elérhetetlenné vált a lakásvásárlás a gyermekes családoknak, ám éppen ez emeli az ingatlanok árát

A kormány a kereslet fenntartásában érdekelt, ezért kénytelen újabb kedvezményeket kiötölni, nem törődve azzal, hogy ez újabb áremelkedéshez vezet.

Sokkal nehezebbé vált az elmúlt 8 évben Budapesten hitelből lakást vásárolni. A lakásárak drasztikus emelkedése miatt egy ilyen lépés egyre nagyobb anyagi megterhelést jelent a családoknak, ha valamilyen okból nem tudják vagy nem akarják kihasználni az otthonteremtési támogatásokat. Egy új lakás megvásárlása a háromgyermekes családok számára jelenti a legnagyobb anyagi kifeszítettséget, a gyermektelenek számára viszont nem jelent túlzott kockázatot. Egészen más a helyzet, ha egy gyermekes család az állami otthonteremtési támogatásokat – például a csok-programot – is kihasználja. Ekkor már a lakásvásárlás elérhetőségét mutató index az 1-es érték fölé kerül, ami azt jelenti, hogy anyagi kifeszítettség nélkül tud a család lakást venni hitelből.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Lakáspiaci jelentésében közreadott grafikonon az is jól látszik, hogy a csok-program 2015-ös indulásakor, illetve új kedvezmények bevezetésekor a háromgyerekes családok lakásvásárlási lehetőségei látványosan javultak, ugyanakkor idővel ismét rosszabbak lettek. Számukra a lakásvásárlás elérhetősége a támogatásokkal együtt is azok bevezetése előtti szintre esett vissza 2019 júniusára, míg a támogatás nélküli esélyeik jócskán leromlottak. Ekkor elindult a babaváró hitelprogram, rá egy évre pedig áfa-kedvezmények léptek életbe: ezek ismét feljebb tornázták a családok lakásvásárlási esélyeit, hogy azután tavaly ismét zuhanásnak induljanak. A háromgyermekes családoknál leglátványosabb hullámzás oka, hogy a keresletet - és így a lakásárakat is - javarészt éppen az állami támogatások növelik, így hiába bővítik időről időre az otthonteremtési kedvezményeket, azok értéke elinflálódik. Eközben azok, akik valami okból nem tudják kihasználni a támogatásokat, a száguldó árak miatt egyre messzebb kerülnek egy lakás megvásárlásától.

Az MNB Lakáspiaci jelentése ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz: „a dinamikus lakásár-emelkedés az elérhetőség erőteljes romlásának irányába hat, így a 2021. januártól érvényes, csok-kal vásárlók számára elérhető áfa-visszaigénylés és illetékmentesség – a korábbi támogatástípusok példájához hasonlóan – egyre kisebb relatív könnyebbséget jelent a lakásvásárlók számára”. A lakáshitel-kamatok emelkedése pedig a továbbiakban még inkább rontani fogja a lakásvásárlási esélyeket – vetítik előre. A lakásvásárlás elérhetősége romlásának a jegybank Fenntartható egyensúly és felzárkózás címet viselő, 144 pontos javaslatcsomagja is kiemelt figyelmet szentel. Ebben úgy fogalmaznak: támogatások nélkül ma már túlzott terhet jelent egy új lakás vásárlása Budapesten, a gyermektelenek számára pedig hosszú távon romlott a lakásvásárlás elérhetősége.

A lakásárak eközben - a szűk kínálatnak és az egyre növekvő keresletnek köszönhetően - megállíthatatlanul emelkednek. Az elmúlt nyolc év folyamatos drágulása után most újabb és újabb rekordok dőlnek meg: a tavalyi utolsó negyedévben 21,4, az idei első negyedévben 25,3 százalékkal kértek többet a lakásokért, mint egy éve. Ezzel egyidejűleg történelmi csúcsra emelkedett a lakások túlértékeltsége is, hiszen a bérek növekedése egyáltalán nem követte ezt az ütemet. Az MNB számításai szerint Budapesten 15, országos átlagban 18 százalékkal nagyobb mértékben drágultak a lakások, mint amit a reálgazdasági mutatók indokoltak volna. A felülértékeltséghez az is nagyban hozzájárult, hogy bár a kereslet erős volt (köszönhetően az állami támogatásoknak is), nem épült az igények kielégítésére elegendő új lakás. Tavaly 2020-hoz képest 30 százalékkal kevesebb, mindössze 20 ezer újépítésű lakóingatlan kapott használatbavételi engedélyt. A visszaesés az idén is folytatódott, így az újlakás-kínálat nem tud lépést tartani a kereslettel. A fővárosban az első negyedévben bő negyedével kevesebb lakást lehetett megvásárolni, mint egy évvel korábban.

Egyre több hitel kell az otthonteremtéshez

Egyre többen adósodnak el egyre nagyobb összegben, egyre hosszabb időre egy lakás megvásárlása miatt. A bankok tavaly 29 százalékkal több, összesen 109 ezer lakáshitel-szerződést kötöttek. Decemberben egy új lakás építéséhez vagy vásárlásához már átlagosan 18, használt lakásra pedig 13 millió forintot vettek fel az adósok, a futamidő 22, illetve 19 évre nyúlt. Öt évvel korábban egy újépítésű lakáshoz elegendő volt 8 millió, a használt lakásokhoz pedig 6 millió forint is; ezen összegeket ráadásul akkor csak 18, illetve 15 évre vették fel.

A tavalyi utolsó negyedévben összesen 325 milliárd forintnyi lakáshitelt helyeztek ki a bankok, ami 40 százalékos növekedés a járvány előtti szinthez képest. Az állami támogatásoknak itt is egyre nagyobb a szerepe: tavaly év végén már minden negyedik lakáskölcsönt valamilyen államilag támogatott kamatkonstrukcióval folyósítottak, az idei első negyedévben pedig 40 százalékra emelkedett a támogatott hitelek aránya. Ebben igen nagy szerepe volt a jegybank által tavaly októberben bevezetett, 2,5 százalékos kamattal elérhető zöld hitelnek. Márciusban az újépítésű lakások vásárlásához vagy építéséhez felvett hitelek 90 százaléka már zöld hitel volt.

Európai Uniós viszonylatban mindez azt jelenti jelenti, hogy Csehország után Magyarországon drágultak a legütemesebben a lakások, a háztartási hitelállomány pedig hazánkban bővült a leggyorsabban. Az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) emiatt, valamint a jelentős túlárazottság miatt az idén februárban figyelmeztetésben is részesítette Magyarországot. Az ESRB értékelése szerint az elégtelen kínálat miatt a kormányzati támogatások és kedvezményes hitelek is hozzájárulnak a lakás- és hitelpiaci kockázatok növekedéséhez.

Az MNB szerint azonban a hitelezés élénkülése és a lakáspiaci drágulás között nem mérhető szoros kapcsolat. Ezt arra alapozzák, hogy azokban a járásokban, ahol gyorsabb ütemben emelkedtek a négyzetméterárak, csak néhány százalékponttal nőtt meg az újonnan folyósított hitelek jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatója (ez mutatja, hogy az adós nettó jövedelmének hány százalékát teszi ki a havi törlesztő), mint ott, ahol kevésbé gyors ütemű volt a drágulás. A négyzetméterárak változása és a jtm szintje között pedig gyenge az összefüggés.