A konstrukció kedvező lehet, ugyanakkor cafeteria jellegéből fakadóan bármikor megszüntethető, ezért új lakáshitel felvételekor hosszú távon nehezen tervezhető.
Még dolgoznak a részleteken, döntés augusztusban várható.
Brutálisan megnőtt az ingatlanhirdetéseket böngészők száma az Otthon Start bejelentése óta.
A 25 kedvezményes bérletű lakásra 152-en jelentkeztek. Évente 700-900 fiatal kerül ki a rendszerből.
Egyre nagyobb az egyenlőtlenség a tehetősebb és a szegényebb társadalmi csoportok között a lakhatás megfizethetősége terén.
A kormány a kereslet fenntartásában érdekelt, ezért kénytelen újabb kedvezményeket kiötölni, nem törődve azzal, hogy ez újabb áremelkedéshez vezet.
Hét százalékuknak elsődleges szempont a környezetvédelem.
Mindegyik banknál nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) folyósítási összege idén eddig a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva, több helyen is negyven százalék feletti volt a bővülés, miközben egyes pénzintézeteknél többszörösére emelkedett a kihelyezett összeg - derül ki az MTI körképéből, amelynek keretében nyolc magyarországi nagybank válaszolt az államilag támogatott konstrukcióval kapcsolatos kérdésekre.
Hosszú várakozás után megjelent a nemzeti otthonteremtési közösségről (nok) szóló törvény végrehajtási rendelete. A többnyire csak "lakáslottónak" nevezett konstrukció két célt szolgál, egy valóságosat - az új lakások számának gyarapodását -, és egy burkoltat, a többségében kereskedelmi banki hátterükkel eredményesen működő lakás-takarékpénztárak (ltp) konkurencia megteremtését, állami segédlettel. Feltehetően egyik célt sem lesz könnyű elérni. A családok ma még a használt lakáspiacot részesítik előnyben az új otthonok létesítése helyett, azt pedig nem lesz könnyű bebizonyítani, hogy a nok összességben előnyösebb, mint az ltp-k.
Az MSZP szerint fizetésemeléssel nemcsak az otthonteremtés egyszerűbb, hanem általában az élet.
A külföldi munkavállalásból hazatérők, valamint olyan házastársak is igénybe vehetik a kormány új családi otthonteremtési kedvezményét (csok), ahol az egyik fél idősebb negyven évnél - jelentette be Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelentekre hivatkozva kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. Korózs az új otthonteremtési programmal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az csak a gazdagoknak lesz jó.
Hosszú távú lakáspolitikára és legalább egy kormányzati, a lakásügyért felelős, számon kérhető személyre lenne szükség - fejtette ki Maráczi Zsolt, a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) elnöke és Borsi László, a Lakásvásár Média Csoport elnöke.