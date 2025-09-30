Indulhat a "lakáslottó", de mi az igazi cél?

Hosszú várakozás után megjelent a nemzeti otthonteremtési közösségről (nok) szóló törvény végrehajtási rendelete. A többnyire csak "lakáslottónak" nevezett konstrukció két célt szolgál, egy valóságosat - az új lakások számának gyarapodását -, és egy burkoltat, a többségében kereskedelmi banki hátterükkel eredményesen működő lakás-takarékpénztárak (ltp) konkurencia megteremtését, állami segédlettel. Feltehetően egyik célt sem lesz könnyű elérni. A családok ma még a használt lakáspiacot részesítik előnyben az új otthonok létesítése helyett, azt pedig nem lesz könnyű bebizonyítani, hogy a nok összességben előnyösebb, mint az ltp-k.