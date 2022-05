nepszava.hu;

Védelmi Tanács;Orbán Viktor;Pintér Sándor;Rogán Antal;döntéshozatal;

2022-05-25 20:11:00

Orbán ejtette Rogánt, Pintér helyett magához vonta a Védelmi Tanács vezetését

A Nemzetbiztonsági Kabinetet felváltó belső csúcsszervben még a belügyminiszter is csak sima tag lehet.

Az ukrajnai háború miatt az eddiginél hierarchizáltabb kormányszerkezet egyik legfontosabb, újonnan létrehozott eleme lesz a Védelmi Tanács, amely a korábbi Nemzetbiztonsági Kabinet helyébe lép, elnöke viszont már nem Pintér Sándor belügyminiszter, hanem Orbán Viktor, ráadásul jog- és hatásköre is jelentősen bővül, de Rogán Antal nem tagja – írja a hvg.hu.

Mint az a kedden, nem sokkal éjfél előtt a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból kiderült, a kormány mellett működő döntéshozatali csúcsszervnek fontos szerepet szánnak a kormányfő által szintén kedden bejelentett háborús veszélyhelyzetben.

Az eddigi kabinetnek az elnök belügyminiszteren kívül 3 tagja volt – a miniszterelnök kabinetfőnöke, a honvédelmi miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter –, ezentúl a tanácsnak 4 tagja lesz, mivel az elnöki pozícióból kiejtett belügyminiszter is sima tag lesz. Továbbá új tagként bekerül – az egyúttal a tanácsban az újonnan létrehozott titkári pozíciót is ellátó – miniszterelnöki nemzetbiztonsági főtanácsadó, viszont kikerült a testületből a kormányfő kabinetfőnöke, vagyis Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, aki 2018 elején került be az akkor még Nemzetbiztonsági Kabinetbe.

A lépés egyébként azért is furcsa, mert az eddigi hivatalos álláspont szerint azért kerültek Rogán felügyelete alá a polgári titkosszolgálatok, legalábbis Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának alig két héttel ezelőtti közleménye szerint, mert „az új kormány legfontosabb feladata, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát”.

A Rogánt „kiejtő” kormányhatározat szerint ugyanakkor a Védelmi Tanács feladatai a többi között „a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelősségi körökbe tartozó előterjesztésekre és jelentésekre terjednek ki”.