2022-05-30 10:48:00

Gyorsabban drágulnak a lakások, garzonra elég csak a fizetés Budapesten

Egy kétkeresős család, 20 évre, babaváró hitellel is eladósodva, Budán egy 53 négyzetméteres tégla-, Pest külső kerületeiben pedig egy 74 négyzetméteres panelt vehet legfeljebb.

Hiába nőnek ütemesen a fizetések, a lakások még gyorsabban drágulnak, ráadásul a hitelkamatok is egyre magasabbak. Így még hosszú évekre eladósodva is egyre kisebb otthont lehet megvásárolni a keresetből.

A KSH szerint az idei első negyed évben a bruttó és a nettó átlagbér is 21 százalékkal nőtt. Ám ezt az adatot rendkívüli mértékben torzítja a februárban kiosztott hathavi fegyverpénz. A lakásárak ráadásul ezalatt országos átlagban 25,3, vidéken pedig 28 százalékkal ugrottak meg a jegybank adatai alapján.

A KSH úgy számolt: a bruttó átlagbér márciusban meghaladta a félmillió forintot, az adókedvezményekkel együtt pedig a nettó átlagbér 352 200 forintra jött ki. Ez az összeg az adósságfékszabályokat is figyelembe véve – a hitel törlesztőrészlete nem lehet magasabb a nettó jövedelem felénél –, 6 millió forint önerővel, a most átlagosan 6,5 százalékos kamattal 24 millió forintos lakáshitel felvételét teszi lehetővé 20 évre. Vagyis a nettó átlagbérből egy 30 millió forintos lakást lehet megvenni – számolták ki a Duna House Pénzügyek szakértői.

A hivatalos átlagbért ugyanakkor a többség egyáltalán nem keresi meg. A mediánbér – amelynél a dolgozók fele többet, fele kevesebbet keres – némileg közelebbi képest fest a valós bérviszonyokról. A kedvezményekkel számolt nettó mediánbér márciusban 273 700 forint volt. Ez bő 4,5 millió forintos megtakarítással 18,5 millió forint hitelre elég, amiből egy 23 millió forintos otthont lehet megvásárolni. Miután a főváros belső kerületeiben a négyzetméterár a Duna House adatai szerint már 864 ezer forint, ez az összeg egy 30 négyzetméternél is kisebb téglalakásra elegendő csak. A pesti oldalon a panelok olcsóbban megszerezhetők, 642 ezer forint az átlagos négyzetméterár. A mediánbér azonban itt is csak egy 35 négyzetméteres panelra elég.

Ha egy kétkeresős családban mindkét fél eladósodik 20 évre, akkor a mediánbérükből 44 millió forintos hitelt is fel tudnak venni, de szükséges hozzá 11 millió forint önerő is. Ha nincs ennyi megtakarítás, év végéig még felvehetik a 10 milliós babaváró hitelt. Amellé viszont csak 38 millió forintos lakáshitelt tudnak igényelni, mert a babaváró törlesztőrészleteit is számolják az adósságfékszabálynál. Az így összeálló 48 millió forintból a budai oldalon egy 53 négyzetméteres téglalakásra vagy egy 2 négyzetméterrel nagyobb panelra futja. A pesti oldalon, a belvárostól kívül eső területen egy 62 négyzetméteres téglalakást vagy egy 74 négyzetméteres panelt vehetnek.