A bankok szigorítják hitelnyújtási feltételeiket.
Idén 23,5 százalékkal alacsonyabb a hazai építőipar megrendelésállomány, mint egy éve, és tetézi a gondokat, hogy ennek egy része nem is az idén valósul meg.
Rossz, nem olyan rossz, jó – talán így lehetne legrövidebben jellemezni a helyzetet
Rendkívüli óvatosság várható a MNB-től a további monetáris politikát illetően, az elemzők nem zárják ki, hogy a jegybank szeptember után átmenetileg leáll a kamatcsökkentéssel.
Utoljára 2014-ben cserélt gazdát a tavalyinál kevesebb lakás.
Mind a kereslet, mind a kínálat szűkül a lakáspiacon, így egyre kevesebb ingatlan cserél gazdát. Ez megállíthatja a drágulást is, ám most a magas lakásárak és hitelkamatok sokakat elzárnak egy saját vagy új otthontól. Egy kétgyermekes fővárosi családnak az elérhető támogatások igénybevétele mellett is csaknem kétszer annyi jövedelemmel kell rendelkeznie most egy új lakás hitelből történő megvásárlásához, mint egy vidéki családnak.
Elmennek a falig a hitelfelvevők.
Bár a jegybanki alapkamat már 18 éve nem látott szinten, 11,75 százalékon áll, az éves infláció pedig 15,6 százalékra ugrott augusztusban, a nagyobb bankoknál még mindig nagyítóval kell keresni a nem nullával kezdődő betéti kamatokat.
Egy kétkeresős család, 20 évre, babaváró hitellel is eladósodva, Budán egy 53 négyzetméteres tégla-, Pest külső kerületeiben pedig egy 74 négyzetméteres panelt vehet legfeljebb.
Egy budapesti nő nem hitt a szemének, amikor meglátta, mekkora többletköltséget követel a bankja.
A mások szorult helyzetét kihasználó pénzkölcsönzők visszaszorultak. Most sokan a bankok egyes hitelkamatait tartják pimaszul magasnak.