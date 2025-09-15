Elérhetetlen lett az otthonteremtés, az árak és hitelkamatok sokakat elzárnak egy saját vagy új lakástól

Mind a kereslet, mind a kínálat szűkül a lakáspiacon, így egyre kevesebb ingatlan cserél gazdát. Ez megállíthatja a drágulást is, ám most a magas lakásárak és hitelkamatok sokakat elzárnak egy saját vagy új otthontól. Egy kétgyermekes fővárosi családnak az elérhető támogatások igénybevétele mellett is csaknem kétszer annyi jövedelemmel kell rendelkeznie most egy új lakás hitelből történő megvásárlásához, mint egy vidéki családnak.