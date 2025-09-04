Az ingatlanközvetítő az Otthon Start program pörgette fel ennyire az ingatlanpiacot. Előrejelzésük szerint a kereslet tartós lehet, de az első nagy roham az év végére lecsenghet.
Míg a budai kerületekben 2024 júliusában még csak az adásvételek 39 százaléka vonatkozott 70 millió forint feletti lakásokra, addig idén júliusra ez az arány 65 százalékra nőtt.
A kelet-magyarországi ingatlanszektorban az első negyedévben fennmaradt az év elején kezdődött érdeklődés. A drágulást a schengeni bővítés nyomán román érdeklődők is fűtik, hiszen a kolozsvári négyzetméterárak akár egytizedéért is lehet lakást venni.
A tavalyi átlaghoz képest kétszámjegyű drágulás történt a négyzetméteráraknál, a népszerűbb lakótelepeken a milliós négyzetméterár sem ritka.
Az Airbnb-szálláshelyek betiltását hozó terézvárosi népszavazás eredménye viszont sok mindent átrajzolhat.
A népszerűségi versenyben Újbuda tört az élre Budapesten. A lakásvásárlást tervezők csaknem húsz százaléka ide költözne.
Az árakban már felzárkóztunk a Nyugathoz, már csak az EU-s életszínvonal terén kellene előrelépnünk az utolsó helyről.
A XIX. kerület a legolcsóbb, az I. kerület pedig a legdrágább.
A Duna House előrejelzése szerint 20-30 százalékkal bővül majd az adásvételek száma.
Az idén jóval drágábban tudják megoldani a lakhatást, hiszen a bérleti díjak nagyot emelkedtek tavaly óta.
Bár a legaktívabbak továbbra is a kínaiak, arányuk csökkent. Nőtt viszont az ukránok, az izraeliek és az oroszok aránya is.
A nyár eleje óta csaknem duplájára emelkedett az alapkamat, ez hamarosan a hitelek költségeiben is megjelenhet. Kérdés, lesz-e rá fizetőképes kereslet.
Jóval magasabb költségek mellett sokkal kevesebb lakáshitelt vett fel júliusban a lakosság, mint egy évvel ezelőtt, vagy akár csak egy hónapja – derült ki a jegybank által közölt friss adatokból.
Egy kétkeresős család, 20 évre, babaváró hitellel is eladósodva, Budán egy 53 négyzetméteres tégla-, Pest külső kerületeiben pedig egy 74 négyzetméteres panelt vehet legfeljebb.
Szűkülő kínálat, növekvő árak és ennek következtében gyorsuló vevői döntések jellemzik az ingatlanpiacot, mind a téglaépítésű, mind a panelotthonok esetében - derül ki a Duna House áprilisi helyzetjelentéséből.
Egyre erőteljesebben lehet érzékelni az ingatlanpiacon a befektetői jelenlétet, miközben az első lakásukat megvásárlók kezdenek kiszorulni – derül ki a Duna House adataiból.
Visszatértek az lakásvásárláshoz a befektetők, de egyre többen most látják elérkezettnek az időt arra is, hogy eladják korábbi befektetéseiket.
Jelentősen megváltozott a vevők lakásvásárlási motivációja az idén a pandémia miatt.
A Duna House Home Management elemzése szerint a diákok ma már inkább ingáznak az egyetemekre, így a korábban számított roham elmaradt.
Az emberek vágynak a szabadba, így második otthonként kezdték használni az örökölt vidéki ingatlanokat.
Látványosan megugrott a korábban kiadásra vagy a gyereknek vett lakások értékesítése, de a vásárlásnál még mindig vezető ok a befektetés.
A kedvezményes újlakásáfa hosszabbítását kérik az építési vállalkozók a kormánytól. Különben nem lesz, aki meg tudná fizetni a még jobban elszabaduló ingatlanárakat.
Összehangolt árpolitika és bizalmas üzleti információk egymással való megosztása miatt a GVH csaknem 76 millió forint bírságot szabott ki a Duna House-ra és az Otthon Centrumra - írja a Portfólió a versenyhivatal információi alapján.
Az idei első negyedéves stagnálás után folytatódott a 2014-ben elindult ingatlan-áremelkedés a második negyedévben, míg tavaly júniusban 217 ezer forint volt az országos átlagos négyzetméterár, az idén júniusra 250 ezer forintra emelkedett - közölte a Duna House (DH) ingatlan franchise hálózat saját adatain alapuló felmérése alapján.
Októberben 11 842 lakás cserélt gazdát az országban, ez megegyezik az egy évvel ezelőtti számmal, viszont az idén október végéig megkötött 114 565 adásvétel 34 százalékkal több a tavalyinál - közölte a saját adatain alapuló becslését a Duna House (DH) ingatlan franchise hálózat.
Áprilisban 12 ezer használt lakás kelt el Magyarországon, az év első négy hónapjában 44 ezer lakás cserélt gazdát, ez 57 százalékkal több az egy évvel korábbinál - közölte a Duna House ingatlan franchise hálózat.
Eljárást indított a Duna House Franchise Kft.-vel és az Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft.-vel szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), első lépésként a vállalkozások székhelyén helyszíni kutatást tartottak a hivatal munkatársai.
A lakóingatlanok piacán tavaly 83 600 adásvétel történt a Duna House (DH) becslése szerint, szemben a 2012. évi 94 300 tranzakcióval, az idei évre 84-85 ezer adásvételt vár az ingatlan franchise hálózat.