Honvédkórház;Belügyminisztérium;törvénymódosítás;egészségügy;Pintér Sándor;

2022-05-30 08:50:00

Átkerül a Honvédkórház irányítása a Belügyminisztériumhoz

A rendkívül rövid törvénymódosításból csak az átszervezés szándéka derül ki, ennek pontos részletei azonban nem.

Átkerül a Honvédkórház irányítása az egészségügyért is felelős Belügyminisztériumhoz – írja az rtl.hu a miniszterek feladatait felsoroló salátatörvény alapján. A jogszabály szerint 2023. január elsejével kiválással létrejön egy új egészségügyi szolgáltató, amely jogutódként ellátja a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ nem katonai feladatait.

A civil lakosság ellátását a kórház átszervezése várhatóan nem érinti.

A Honvédkórház mintegy háromezer fős létszámának túlnyomó részét jelenleg honvédelmi alkalmazottként foglalkoztatják, egy kisebb rész pedig katonaként szolgál. A feladatuk kettős: a munkájuk 80-90 százalékban ellátják a civil lakosságot, a fennmaradó részben pedig katona-egészségügyi feladatokat végeznek.

Mint arra Dr. Nagy Marcell, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára rámutatott,

A rendkívül rövid törvénymódosításból csak az átszervezés szándéka derül ki, ennek pontos részletei azonban nem. A portál megkeresésére sem a Honvédelmi, sem a Belügyminisztérium nem reagált, Harangozó Tamás szocialista képviselő kérdésére pedig kitérő válaszok érkeztek a miniszterek bizottsági meghallgatásán.

A törvénymódosítás kimondja, hogy ha valaki az átszervezés miatt más jogviszonyba kerülne – például civil orvos lenne a továbbiakban és nem katona –, akkor nem kereshet kevesebbet, mint korábban. Abban az esetben viszont, ha az új munkakör megváltozik és már nem áll fenn az a körülmény, amely miatt korábban járt valamilyen illetménypótlék, akkor akár az is előfordulhat, hogy a dolgozó végül mégis kevesebbet visz haza.

Az rtl.hu forrásai szerint a döntés nyugtalanságot okozott az állományon belül, a legtöbben ugyanis arra számítanak, hogy az átszervezés életbe lépéséig szinte semmilyen tájékoztatást nem kapnak majd arról, milyen feltételek mellett folytathatják a munkát. Egyelőre az sem egyértelmű, hogy a háromezres létszámból hány embert érint majd az átszervezés.

A kórházban attól is tartanak, hogy sérülnek majd a katona-egészségügyi készségek is. Ha ugyanis teljesen szétválasztják a civil és a katonai ellátást, akkor kialakulhat egy kompetencia nélküli katonai egészségügy – állították a portál intézményen belül dolgozó forrásai. Az orvosoknak ugyanis évente több százszor el kell végezniük egy beavatkozást ahhoz, hogy a képességieket rutinszerűen tudják majd alkalmazni a bevetés során is. Ehhez pedig az kell, hogy békeidőben civileket gyógyítsanak.