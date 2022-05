Rónay Tamás;

Ukrajna;háború;Oroszország;

2022-05-30 23:11:00

Ellentámadást indítottak az ukránok Herszonnál, szimbolikus lenne, ha visszafoglalnák

Továbbra is nehéz helyzetben vannak az ukrán védők a Donbászban. Dél-Ukrajnában viszont sikerült visszafoglalniuk néhány falvat.

Az orosz csapatok súlyos harcok közepette nyomulnak előre az egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülő Szeverodonyeck város központja felé – jelentette a Luhanszki terület kormányzója. Szerhij Hajdaj „igen nehéz” harcokról tett említést, közlése szerint két polgári személy vesztette életét.

Ukrán források úgy tudják, hogy az orosz erők nagyszabású támadásra készülnek Szlovjanszk környékén, az ukrán védelmi erők donbászi központjában. Az orosz csapatok újabb egységeket vezényeltek a térségbe, hogy Izjumból és a nemrég elfoglalt Liman kisvárosból is támadják Szlovjanszkot - derül ki az ukrán vezérkar legfrissebb helyzetjelentéséből.

A Szlovjanszk-Kramatorszki terület a legnagyobb agglomeráció a Donbászban, amely még mindig Kijev ellenőrzése alatt áll. Az ország keleti részén a fegyveres erők legfelsőbb parancsnoksága is itt állomásozik. A helyi kormányzó szerint a régióban mintegy egymillió ember maradt víz nélkül a heves orosz támadások miatt. Szeverodonyeckben nemcsak a víz-, hanem a gázellátás is összeomlott. Gajdaj közölte, a város felé vezető összes bevezető utat tüzérségi lövedékkel lövik.

Az ukrán fegyveres erők ellentámadásba lendültek a déli Herszon régióban. A vezérkar szerint az orosz hadsereget visszaszorították a három falu, Andrijivka, Loszove és Bilohirka közelében. „Herszon, közel vagyunk” – üzente a vezérkar a Facebookon. Az orosz csapatok a jelentések szerint védelmi vonalakat állítanak fel Herszon körül. Ez az egyetlen olyan régió Ukrajnában, amely a háború kezdete óta orosz csapatok ellenőrzése alatt áll.

Ha Herszont sikerülne visszafoglalni, ami azért egyelőre távolinak tűnik, az szimbolikus lenne, mivel a régiót az orosz hadsereg közvetlenül a február 24-én indított offenzíva kezdetén foglalta el.

Az amerikai székhelyű Institute for the Study of War (ISW) katonai szakértői "sikeres korlátozott ellentámadásként" értékelik a kijevi akciót. Ez arra kényszerítette a térségben lévő oroszokat, hogy védekezésre térjenek át.

A brit védelmi minisztérium legfrissebb napi helyzetjelentése szerint Oroszország „valószínűleg pusztító veszteségeket szenved el a közép- és alacsony rangú tisztek soraiban”. A hivatásos tisztek fiatalabb generációja nagy részének elvesztése valószínűleg „súlyosbítja a parancsnoki struktúra korszerűsítésével kapcsolatos jelenlegi problémákat” – hangzik az értékelés.

A TASZSZ orosz ügynökség szerint az orosz hadsereg hajógyárak ellen indított támadást az ukrajnai Mikolajiv fekete-tengeri kikötőjében. A tüzérség lőtte az Okean hajógyárat, járműveket és más berendezéseket semmisített meg – közölte a TASZSZ az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva. Mikolajiv Herszontól nyugatra található. Az ukrán védőknek eddig sikerült megakadályozniuk, hogy az orosz csapatok elfoglalják a várost, ami hetekkel ezelőtt megakasztotta az oirosz hadsereg Odessza felé való előrenyomulását.

Petro Porosenko volt ukrán elnök azt közölte, elhagyta Ukrajnát, miután a hétvégén kétszer is megakadályozták távozásában. Az Európai Parlament képviselői és az Európai Bizottság nyomására Petro

Porosenko mégis engedélyt kapott arra, hogy elhagyja az országot, s részt vegyen a konzervatív Európai Néppárt (EPP) keddi rotterdami pártkonferenciáján.