Korom Milán;

Lázár János;MTSZ;közgyűlés;

2022-05-31 21:40:00

Lázár János marad az MTSZ elnöke, kínos jelenetekkel tarkítva zajlott le a szövetség közgyűlése

Személyeskedésektől sem mentes, olykor kimondottan kínos közgyűlést tartott kedden az Magyar Tenisz Szövetség, amely lakossági fórumot idézett, pedig nem az volt.

A Magyar Tenisz Szövetség kedden a Nemzeti Edzésközpontban tartotta évi rendes közgyűlését. A délelőtt 11 órára kiírt közgyűlés nem volt határozatképes, így az végül 11.30-kor vette kezdetét, a több mint 400 tagszervezetből csupán 76 szavazásra jogosult jelent meg. Lázár János, az MTSZ elnöke még a hivatalos program kezdete előtt arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a szövetség konszolidációja megtörtént. Mint mondta, 2020 áprilisában kiderült, hogy 3,5 milliárd forintos konszolidációra lesz szükség, ez az összeg mostanra 4,9 milliárdra emelkedett. Ennek az az oka, hogy tartozások voltak az Emmi felé, valamint 738 millió forintot a NAV-nak is be kellett befizetni.

Fekete Miklós, miniszterelnökség által kirendelt pénzügyi biztos hozzátette, 340 millió forintot sikerült lealkudni a tárgyalások során, ugyanakkor vannak még függőben lévő ügyek, mert nem mindenkivel sikerült megegyezni, ezen esetekben az MTSZ jogi útra terelte az ügyet.

Ezt követően Lázár János ismertette a Billie Jean King Kupa ügyében született bírósági ítéletet, amelyről múlt héten már a Népszava is beszámolt. Mint mondta, a torna megrendezésének ötlete sem volt jó, szerinte a 60 millió dolláron felül évente 10 millió dolláros rendezési költséggel kellett volna számolni, ehelyett most megúszták 8+12 millió dollár megfizetésével. Ennek kapcsán azt mondta: „kidobtuk az ablakon, fogalmazzunk finoman.”

Kálnoki Kis Attila, korábbi öttusa világbajnok, a 24.hu újságírójaként intézett kérdést Lázár János felé. Kálnoki jelezte, közérdekű adatigényléssel fordult az MTSZ-hez, hogy az ügyvédek felé milyen további költségek merültek fel az ügyben, ám nem kapott rá választ. Lázár kioktató stílusban jelezte a „szerkesztő úrnak”, hogy ez egy közgyűlés, nem pedig lakossági fórum, aztán viszont tételesen ismertette a fölmerülő költségeket, amelyek nagyságrendileg 100 millió forintra rúgnak. Mindezt jó lassan tette, hogy a „szerkesztő úr” le tudja jegyzetelni, az olvasók pedig nyugodtan tudjanak aludni…

Lázár János ezt követően ismertette annak a vizsgálatnak az eredményét, amelyet azért folytattak le, mert alapos volt a gyanú, hogy visszaélések történhettek a koronavírus-fertőzés kimutatására szolgáló PCR-tesztekkel kapcsolatban. Azt már korábban tudni lehetett, hogy az MTSZ keretorvosát elbocsájtották, valamint válogatott csapatok szervezési feladatait munkaköre szerint ellátó Marosi Katalin munkavállaló munkaviszonyát is megszüntették.

Az Ellenőrző Bizottság 27 embert hallgatott meg, s arra a megállapításra jutott, hogy valószínűleg történtek ilyen esetek, de a saját eszközeivel ezt bizonyítani nem tudta. Később a Fegyelmi Bizottság folytatta a vizsgálatot, ennek eredményéről később ígért tájékoztatást az MTSZ. Mint elhangzott, a továbbiakban a rendőrség nyomoz az ügyben.

A tagságból felszólalt Borfői-Balázs Ildikó, aki elmondta, hogy testvére, Balázs Attila tudomása szerint úgy kapott Covid-igazolást az őszi Davis Kupára, hogy ő ilyen vizsgálaton nem vett részt. Lázár válaszul elmondta, hogy a hamis PCR-teszt felhasználása számít bűncselekménynek, a hölgynek pedig cinikusan azt tette hozzá, hogyha úgy gondolja, jelentse fel testvérét.

Lapunk egyébiránt korábban úgy értesült a küldöttség egyik tagjától, hogy az azóta már elbocsájtott Marosi Katalin, valamint Sütő Csilla főtitkár voltak azok a személyek, akik az indulás előtt a küldöttség tagjai számára átadták ezeket a hamis PCR-teszteket. Úgy fest azonban, hogy újabb felelősök nincsenek, az MTSZ pedig inkább a játékosokra tolná át a felelősséget, akiknek egyébként nem volt szükségük a Covid-tesztre, mivel be voltak oltva, valamint Torinóba érkezve egyébként is tesztelték őket.

A közgyűlés során többször is felszólalt Juhász Gábor, az MTSZ korábbi főtitkára, aki tavaly szeptember óta munkaügyi percben áll a szervezettel. Juhász több kérdést is feltett, ám érdemi válaszok helyett ő is csak kioktatást kapott az elnöktől.

„Tisztában voltam vele, hogy a felszólalásom nem fog semmit befolyásolni, nem is ez volt a célom. Mindössze jeleztem, hogy komoly hiányérzetem van a 2021-es pénzügyi beszámoló részletezésével és a 2022-es pénzügyi tervvel kapcsolatban. A beszámoló nem tartalmazza, hogy mire költöttek el 1.9 milliárd forintot a támogatásokból. Írják le, ez volt a kérésem. Nem kell megsértődni, ha a közgyűlésen egy képviselő kérdéseket tesz fel! Többek között ennek is a helye a közgyűlésen van, és nem egy kreált szervezet nevében az újságírókon és a közösségi médián keresztül kell dolgokat tisztázni, mert az sokszor többet árt az adott sportágnak" – nyilatkozta lapunknak Juhász.

A közgyűlés – amelyen a tagság minden napirendi pontot elfogadott és megszavazott – után szerettünk volna néhány kérdést feltenni Lázár Jánosnak is, aki egyik újságírónak sem kívánt nyilatkozni. Miközben a teremtől elindult kifelé, mégis csak megpróbáltuk megtudni, folytatja-e a munkát a teniszszövetségben. „Nagy a kísértés…” – felelte, de arra már nem válaszolt, hogy a távozásra vagy a maradásra vonatkozott mindez. A Népszava ugyanakkor több forrásból is úgy értesült, hogy az építési és beruházási miniszter marad az MTSZ élén.