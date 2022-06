nepszava.hu;

Parlament;vagyonnyilatkozatok;Lázár János;Gréczy Zsolt;Novák Katalin;

2022-06-02 12:01:00

Lázár János számára szépen fial a Churchill könyv, Varga Juditnak milliókat érnek a hangszerei

Novák Elődnek Horthy-szobra, a Momentum új elnökének pedig kriptovalutája van.

Csütörtök hajnalban az összes képviselői vagyonbevallást feltöltötték a Parlament honlapjára. Ezeknek hivatalosan az a funkciójuk, hogy képet adjanak a politikusok anyagi helyzetéről, ám az általános tapasztalat szerint ennek a valósághoz némely esetben nincs sok köze.

Erre a legjobb példa a miniszterelnök, aki most is egy de facto üres dokumentumot adott be, miközben a hatvanpusztai Orbán-birtokon fényűző birodalom épül.

A legnagyobb kormányzati visszatérő, Lázár Jánosnak annyi ingatlana van, hogy pótlapokra volt szükség azok feltüntetéséhez. Ebből több Hódmezővásárhelyen van, de akad egy Mindszenten, illetve Budapest XIII. kerületében. Emellett birtokol festményeket és műtárgyakat is. Hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásai különféle formákban elérik a közel 64 és fél millió forintot. Emellett kiderül, hogy jó pénzt hozott számára a könyvkiadás - ebből közel 8 millió forintot könyvelhetett el. Régi-új helyettesével, Csepreghy Nándorral David Lough brit történész Nincs több pezsgő – Churchill és a pénz című kötetét jelentették meg.

Ellenzéki oldalon ugyancsak visszatérő a DK-s Gréczy Zsolt, akinek csak egy újbudai, illetve siófoki ingatlana van. Emellett éves szinten 60 ezer forint szerzői jogdíjat utal számára az Artisjus. Utóbbi már csak azért sem meglepő, mert a politikus korábban több sláger dalszövegét jegyezte - többek közt neki köszönhetjük a PA-DÖ-DŐ - Bye-bye Szása című dalát.

Gyurcsány Ferencnek Pápán van egy ingatlana, illetve Kötcsén egy nyaralója. Közel 600 millió forintot tart értékpapírban, emellett 100 százalékos tulajdonosa az Altusnak.

A Momentum új elnöke kriptovalutákban utazik. Gelencsér Ferenc bevallása szerint több mint kétmillió forintot gyűjtött össze ilyen formában.

Az egyik legvagyonosabb képviselők közé tartozik a miniszterelnök kabinetfőnöke. Rogán Antal 616 millió forintot tart takarékbetétben elhelyezett számlán, ennek ellenére közel 18 millió forintos tartozása van különféle magánszemélyekkel szemben. Több külterületi erdő és rét birtokosa a Vas megye Szakonyfalu területén, melyekhez öröklés útján jutott. Emellett feltüntette a digitális aláírásból származó találmány hasznosítási díját, mely azonban „az idei évben nem került kifizetésre”.

Varga Judit igazságügyi miniszter esetében nem sok változás van. Értékes ingóságaik közt egy 1993-ban kapott mesterhegedűt egy 2017-ben vásárolt Yamaha pianinót. Ezek értéke egyenként meghaladja a 7,8 millió forintot.

A Mi Hazánk Mozgalom politikusa, Apáti István anyagi helyzete mellett azt tartotta fontosnak közölni, hogy „kizárólag magyar állampolgársággal rendelkezem”. Ezt tartotta fontosnak közölni Novák Előd is - valamint azt, hogy jelentősebb értékű vagyontárgyai közt egy Horthy-szobor is megtalálható.

A képviselői vagyonbevallások közül egyedül Hadházy Ákosé hiányzik, aki bojkottálta az alakuló ülést, s így még képviselői esküjét sem tehette le.

Szintén most került nyilvánosságra Novák Katalin első államfői vagyonnyilatkozata. E szerint a köztársasági elnöknek sem nagy értékű ingósága, sem tartozása nincsen. Hitelintézeti számlakövetelése 32 millió forint, ingatlan-bérbeadásból bruttó 225 ezer forintja származik.