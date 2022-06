P. L.;

2022-06-03 11:00:00

Joe Biden fia a PornHubra is feltöltötte a videókat arról, hogyan múlatja prostituáltakkal az időt

Az elnöki berkekben aránylag rendhagyó jellegű önmegvalósítás eredményeképpen több tucat videót töltött fel magáról a pornómegosztóra.

Akár úgy is mondhatnánk, Borkai Zsolt nyomdokaiba lépett Hunter Biden, már csak egy adriai jachtozás hiányzik a képletből. Persze azért különbség is akad, a jelek szerint ugyanis Joe Biden amerikai elnök fia szánt szándékkal készített magáról egy rakás szexvideót, amelyeken prostituáltakkal hentereg, majd e nagy műveket a kíváncsi utókor számára közzé is tette a Pornhubon - számolt be a The Times nyomán a 444.

A felvételekre úgy bukkantak rá, hogy átvizsgálták Hunter Biden korábbi laptopját, amit még 2019-ben felejtett ott egy szervizben. Szabályzatának megfelelően a szerviz tulajdonosa egy bizonyos idő letelte után birtokba vette a laptopot, a merevlemezen tárolt értesüléseket pedig megosztotta az FBI-jal, csakhogy egy másolat aztán valami rejtélyes oknál fogva Rudy Giulianinál, Donald Trump tanácsadójánál és ügyvédjénél landolt, ő pedig úgy gondolta, hogy a republikánusokhoz közeli New York Post olvasói bizonyosan érdeklődéssel fogadnák a pikáns információkat.

A laptopon tárolt adatok alapján Hunter Biden saját fiókkal rendelkezett a PornHubon, kínálkozó lehetőségeivel élve pedig több tucat felvételt készített magáról, amelyeken különféle prostituáltakkal közösül, és e minden bizonnyal közérdeklődésre számot tartó videókat meg is osztotta a nagyérdeművel. A The Times cikke szerint arra azért figyelt, hogy ő maga ne legyen felismerhető a felvételeken, csakhogy a laptop elvesztése miatt így is fény derült az alkotó kilétére.

A Daily Mail szerint egyébként Hunter Biden keresési előzményei alapján korábbi drog- és alkoholfüggősége mellett pornófüggő is lehetett, ugyanis egy hat napos periódusban 281 felkeresett weboldal közül 98 pornóoldal volt, ezek között is különösen érdeklődött az özvegypornó iránt. Ez különösen annak fényében bizarr, hogy bátyja, Beau halála után sógornőjével is ellentmondásos viszonyba került.

A laptopon egyébként a kérdéses felvételek mellett olyan információk is voltak azonban, amelyek már jogilag is kellemetlenek lehetnek Hunter Bidennek, pénzügyei miatt több eljárás is indult ellene. Kétmillió dollárnyi be nem fizetett adótartozása ügyében ugyan nemrég peren kívüli egyezményt kötött, egy másik ügyben azonban még tart a büntetőeljárás.