Batka Zoltán;Marnitz István;

Orbán-kormány;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;honvédelmi miniszter;extraprofit;

2022-06-04 06:15:00

Hasított a honvédelmi miniszter katonai repülős cége

Nem panaszkodhatnak 2021-es pénzügyi eredményeikre az ötödik Orbán-kormány azon tagjai, akikről tudható, hogy az üzleti szférából is bevételre tettek, tesznek szert.

A honvédelmi miniszterré előlépett Szalay-Bobrovniczky Kristófnak – mint arról korábban részletesen írtunk – jelentős üzleti érdekeltségei voltak eddig. Többek között – mint jelezte, „nemzeti érdekből” – beszállt például egy olyan katonai repülőgyártó cégbe, amelytől aztán az a Honvédelmi Minisztérium is vásárolt gépeket, amelynek pont ő lett később a vezetője. Azt nem tudni, a nemzet mennyire járt jól a politikus üzleteivel, de az biztos, hogy ő maga sokat nyert.

(A London Capital tavaly decemberig érdekelt volt az Andy Vajna örökségéből átmentett Las Vegas kaszinóknak, amelyek közel 11 milliárdos profitot hoztak.) Az orosz Transmashholdinggal közös, Egyiptomnak vasúti kocsikat építő vállalkozása, a Magyar Vagon cégei viszont jobbára mínuszosak voltak. Igaz, az oroszokkal közös leányvállalata, a Transmashholding Hungary Kft. 2021-es mérlegét egyelőre nem leltük a cégbíróságon. A honvédelmi tárca korábban lapunk kérdésére azt közölte, hogy a miniszter megszünteti posztjával összeférhetetlen céges érdekeltségeit.

Veszteséget halmozott fel egyelőre a nemzet földbirtokosa, a földeket lázasan gyűjtögető Lázár János építési és beruházási miniszter romániai cége, a kolozsvári Erd Conditor SRL – tudta meg a hvg.hu. Ugyanakkor a cég a Lázár-birodalomnak csak kisebb része, a politikusnak 10 százalékos tulajdonrésze van a Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben, de a társaság egyelőre nem tett közzé mérleget. 44 milliós nyereséget produkált viszont a miniszter batidai vadászkastélyát birtokló Grosswiese Befektetési Zrt.

Az elektronikus aláíró- és archiváló rendszert működtető Mobilsign Kft. tavalyi, 721 millió forintos árbevételének több mint felét teszi ki az a 408 millió forint, amit a cég a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antalnak „találmányhasznosítási díj” címén kifizetett – írta a 444.hu. A társaság amúgy látszólag működik: termékeit weboldalán népszerűsíti. Igaz, Facebook-oldaluk hat éve frissült utoljára. A cégadatbázis szerint a cégnél 12-en dolgoznak, 133 milliós bérköltséggel és 84 milliós járulékkal. A könyvekben a Rogánnak kifizetett összeghez kísértetiesen hasonlító, 409 milliós tételt „személyi jellegű egyéb ráfordításként” tartanak nyilván. Mivel a társaság tavaly 66 milliós nyereséget ért el, a személyi költségeken túl 29 milliót költöttek minden másra, így a szolgáltatásokhoz szükséges termékek beszerzésére vagy üzemeltetésre. A cég immár egyedüli tulajdonosa, Csík Balázs a tavalyi nyereségből idén 30 millió forint osztalékot vett fel.

A helyzet több feszítő kérdést is felvet. Amiként arról a Népszabadság röviddel beszántása előtt, 2016-ban beszámolt, Rogán Antal, Csík Balázs és – a Mobilsign-t korábban szintén résztulajdonosként jegyző – Lengyel Csaba 2014-ben és 2015-ben elektronikus állományok digitális aláírásáról szóló, közös találmányt jelentett be a szabadalmi hivatalhoz. Röviddel ezután, 2016 elején, meg sem várva a védjegyoltalmi eljárás kimenetelét, már el is adták a találmány jogait az az idő tájt épp Pozsgai Petra nevén lévő Mobilsign Kft.-nek. A Magyar Telekom már ugyanazon évben elbüszkélkedett a – szabadalmi védettséget csak bő egy évre rá nyerő – találmány alkalmazásával. Rogán Antal a Mobilsign-tól találmányhasznosítási díj címén az elmúlt öt év során összesen 830 millió forintot kapott. A legtöbbet 2021-ben.