2022-06-07 14:37:00

Ha aggódott volna Matolcsy György fiának megélhetéséért, nem kell: bútorgyáros cége megnyolcszorozta a nyereségét

Ez amolyan extraprofitként is felfogható fejlemény.

Kimagasló évet zárt Matolcsy György jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám: cége, a Balaton Bútor Kft. bevétele több mint kétszeresére nőtt a 2020-as évihez képest, 1,6 milliárd forintról 3,7 milliárd forintra. Az Átlátszó szerint azonban ez még mind semmi: az adózott eredmény ugrása olyan, akár egy tündérmesében, 18 millióról 155 millió forintra emelkedett, ami több mint nyolcszoros növekedést jelent.

A jegybankelnök fia ebből a cégéből ezúttal nem vett ki osztalékot, a nyereséget az eredménytartalékba helyezték. Nyertes pályázatokban 428 millió forint támogatást számoltak el. A szintén Matolcsy tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt.-ből azonban 300 millió forint osztalékra is futotta.

A cég beszámolója szerint a Balaton Bútor Kft. aktívan jelen volt az angol piacon, az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével azonban piacot vesztettek, egyúttal nagy mértékben megnövekedtek a vám- és adminisztratív költségeik. A Brexit-kárpótlás alapjából ezután 308 millió forintot nyertek el, ez a 2020-ban elért teljes profit tizenhétszerese és a 2021. évinek duplája.

Az Átlátszó megjegyzi, hogy a cég többségi tulajdonosa a Magyar Stratégiai Zrt., amelynek egyszemélyes tulajdonosa Matolcsy Ádám György. A Balaton Bútor Kft. természetesen a közpénzben is dúskál, ők szállítottak a Testnevelési Egyetemnek, az Országos Bírósági Hivatalnak, valamint az édesapja, Matolcsy György által vezetett Magyar Nemzeti Bank (MNB) által tulajdonolt egykori Postapalota épületébe is.

Ez utóbbira miután a DK-s Vadai Ágnes rákérdezett Polt Péter legfőbb ügyésznél, a Nemzeti Nyomozó Iroda úgy válaszolt, hogy bár etikai kérdéseket felvethet, nem indokolt a büntetőjogi lépések megtétele.

A Magyar Stratégiai Zrt. sem zárta rosszul a tavalyi évet, a 290 millió forint elkönyvelt árbevétel a 2020. évi 103 milliónak majdnem háromszorosa. A cég tavalyi 199 millió forint adózott eredménye pedig meg is haladja a 2020-as 59 millió forint háromszorosát.

Az Átlátszó emlékeztet, hogy Matolcsy Ádám köztudottan nagy barátja a luxusnak is: maga is megerősítette, hogy egy darabig a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány által megvásárolt, majd a Felis nevű magántőkealapnak továbbadott 1,3 milliárd forintot érő svábhegyi villában lakott, emellett van négy Porsche 911 Targája, neki tulajdonítanak egy 2020-as Porsche Taycan Turbo S-t, s sajtóhírek alapján úgy tudni, magánrepülővel is előszeretettel repked, bár állítása szerint ilyen járművet nem tulajdonol.