2022-06-09 11:33:00

Polgári engedetlenséggel tiltakozik a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium csaknem 60 tanára az Orbán-kormány cinizmusa ellen

Közleményükben alaposan kiosztották az őket látványosan semmibe vevő kabinetet.

„Az oktatás nemzeti ügy, a nemzet ügye. Nincs olyan ország, amely az oktatási rendszerének versenyképessége, a benne dolgozó tanárok nevelő és oktató munkája nélkül sikeressé tudott volna válni. A szülők a legféltettebb kincsüknek, a gyermekeiknek a szellemi, lelki és erkölcsi fejlesztését adják át részben a tanároknak, a bizalmuk meghálálásához pedig olyan tanárokra van szükség, akik anyagi és erkölcsi megbecsülésben tudják végezni a munkájukat” - olvasható a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium közel 60 tanára által szignózott Facebook-bejegyzésben, amelyben bejelentették tiltakozásukat.

A tanárok közleménye felidézi, hogy az utóbbi hetekben is egymás után érkeztek azok a vezető politikusi nyilatkozatok, amelyek értésükre adták, hogy a kormány nemhogy nem szándékozik változtatni a közoktatás eddigi kezelésén, de kifejezetten ellenségnek tekinti a pedagógusokat. A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanárai attól a fejleménytől sem voltak elragadtatva, amikor megtudták, hogy a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium alá kerül az oktatás ügye - mint fogalmaztak, hüledezve vették tudomásul a lépést, amely civilizált országokban szokatlan. Egyetlen rendszeren belül nehezen fér össze két nagyon más attitűd: egy hierarchikus, parancsokat végrehajtó és egy empatikus, együtt gondolkodó - írták.

A közlemény eztán utalt Kövér László házelnök korábbi cinikus kijelentésére, amikor is az Inforádió Aréna című műsorában azt találta nyilatkozni, hogy „a megfelelő, minimális mértékben” kell emelni a pedagógusbéreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya. Az utóbbi tíz év valósága az egyik legalacsonyabb jövedelmű diplomás pályát hozta el a pedagógusok számára - közölték. Eztán felidézték az immár oktatás felett is diszponáló Pintér Sándor szavait, valamint a Novák Katalin által bármiféle ellenérzés nélkül aláírt, sztrájkjogot korlátozó törvényt is:

A tanárok közölték, miután úgyszólván minden lehetőségüket megvonták az elégedetlenségük törvényes kifejezésére, nem maradt más választásuk, mint akár egzisztenciális kockázatok árán is a polgári engedetlenség eszközéhez nyúlni. Ez jelen esetben a következőket tartalmazza:

„Mi arra tettük fel az életünket, hogy diákjaink álmaiból és páratlan tehetségéből egy szabad, gondolkodó és eredményeire méltán büszke nemzet épüljön fel. Erre azonban addig nem kerülhet sor, amíg a növekvő árak között alig élünk meg a fizetésünkből, amíg a legjobbjaink külföldre kényszerülnek, amíg méltóságunkat, önbecsülésünket, a boldogulásba vetett hitünket a rendszer napról napra két lábbal tiporja” - fogalmaztak.

Hozzátették, minden magyar rosszakarója az a rendszer, amely a tanári pályavállalást a fiatalok számára ellehetetleníti, amely a tanárokat megalázza, kizsigereli, szegénységbe taszítja, a valósággal és az igazsággal kapcsolatban félrevezeti a polgárokat, s amely akár szembe is fordítja a pedagógusokkal a társadalmat. Közleményük zárszavában ezért követelték a kormánytól, hogy gyökeresen változtasson a pedagógusokkal szembeni politikáján, s kezdje el helyrehozni az oktatási rendszerben eddig okozott károkat.