P. L.;

Balassagyarmat;polgármester;rezsi;kompenzáció;Orbán-kormány;

2022-06-10 15:41:00

Bajban van Balassagyarmat is, a fideszes polgármester szerint kompenzáció nélkül nem fogják tudni kigazdálkodni a megemelkedő rezsiárakat

Csach Gábor évi 300-500 milliós pluszteherrel számol. Konkrét javaslatokkal fordult Varga Mihály és Palkovics László miniszterekhez.

Az önkormányzatok iparűzési adóbevételéhez kötött kompenzációját kéri a rezsicsökkentés szűkítése nyomán keletkező drasztikus többletköltségek miatt Csach Gábor, Balassagyarmat fideszes polgármestere - erről Facebook-bejegyzésében írt a városvezető.

Csach Gábor bejegyzésében felidézte az Orbán-kormány négy nappal ezelőtti döntését, mely szerint a brutális energiaáremelkedés és az infláció miatt július elsejétől szigorítja a gáz és elektromos áram „rezsivédelme” alá kerülők körét, alapszabályként - szerinte helyesen - csak a lakosságnál hagyva meg azt, ennek értelmében az önkormányzatok, az egyházak és a közalapítványok is a szabadpiacról kénytelenek vásárolni innentől kezdve. Emlékeztetett arra is, hogy előtte több más városvezető (például Cser-Palkovics András, Schmidt Jenő, Gémesi György) is jelezte aggodalmát a többletköltségek kigazdálkodásának nehézsége miatt.

Ezt követően a kormánypárti polgármester a város jelenlegi, vonatkozó költségeit, majd hogy az áremelkedések után körülbelül mire kell számítani. Eszerint például a város évi 60 milliós gázszámlája 2023-ban minimum 180 millióra, de pesszimista becsléssel akár 250 millió forintra is ugorhat, a 75 milliós villanyszámla pedig 2024-re minimum 165, pesszimista számítással akár 235 millió forintos tétel is lehet. Összességében úgy számol, hogy 2024-ben a jelenleg 135 millió forintos teher felszaladhat a 400-540 millió forintos sávba.

Csach Gábor úgy fogalmazott, a gazdag, a válsággal nem érintett ipari és kereskedelmi cégek székhely települései várhatóan ki tudják gazdálkodni a többletköltséget, a kistelepüléseket pedig védi az állami támogatási rendszer, Balassagyarmat azonban bajba kerülhet. Az évi 300-350 milliós pluszterhet akkor tudnák kigazdálkodni, ha:

Mint fogalmazott, bár helyzetük jelenleg nem rossz, de nem is optimális, mivel az autóiparhoz kötődő legnagyobb adófizetőik 40-60 százalékon teljesítenek, több beruházásuk esetében jelenleg is többletforrásra várnak, de akadályozó tényező a törvényileg szabályozott díjstop is, pusztán saját erőből pedig lehetetlen a többletkiadásokat teljesíteni, a hitelfelvételből történő fizetéssel meg „éppúgy eladósodnánk, mint a Bokros és Bajnai csomagok (1996-2009) közti időszakban” - írta.

Ezért Csach Gábor Varga Mihály és Palkovics László miniszterekhez fordult levélben, azt kérve, hogy a közfeladatot ellátó önkormányzatok esetében a jogszabály részleteinek megalkotásakor vegyék figyelembe az önkormányzatok teherbíró képességét. Úgy vélekedett, az önkormányzatokat a kiesett iparűzési adó mértékének figyelembe vételével, adóerőképesség szerint, a szolidaritási adóhoz hasonló rendszerben, sávosan kellene kompenzálni. Emellett azt is javasolta, hogy az önkormányzati bérlemények esetén, ahol technikailag nem megoldható a „lakossági fogyasztás”, ott ne legyen piaci ár.