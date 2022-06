Marnitz István;

Henry Kissinger;Mathias Corvinus Collegium;

2022-06-11 07:05:00

Henry Kissinger is felszólalhat a kormányközeli MCC Feszten, a fellépti díja 15-28 millió forint lehet

A veterán konzervatív politikus is megoszthatja Amerikából gondolatait a kormányközeli fesztivál közönségével.

Henry Kissinger volt amerikai külügyminisztert is felkérné az MCC Feszt nevű, július végi rendezvény egy távfellépőjének az állami százmilliárdokkal kitömött Mathias Corvinus Collegium (MCC) – értesültünk több forrásból.

A 99 éves konzervatív amerikai politikus – a republikánus Nixon- és Ford-kormány külügyminisztere - legutóbb a május végi, davosi Világgazdasági Fórumon elmondott videóbeszédével hívta fel magára a figyelmet. Ennek során – változatlan szellemi frissességről tanúságot téve, az őt mindig is jellemző „reálpolitikusi” megnyilvánulásként – úgy vélte, hogy a béke érdekében át kéne engedni ukrán területeket az oroszoknak. Egyszersmind Oroszország jelentőségére és történelmére utalva óvott a Moszkva elleni kemény nyugati fellépéstől, ami szerinte az oroszokat hosszú távú szövetségbe kötné Kínával. Bár a közmondásosan önjáró, véleményével olykor az elmúlt évtizedek során is világpolitika-alakító Kissingert nehéz lenne bármilyen elfogultsággal vádolni, tény, hogy álláspontja újfent az – Orbán-kormányra is jellemző - jobboldali, oroszbarát, Ukrajna lerohanása iránt megértést tanúsító világlátást erősíti.

Az elmúlt néhány év során a több százmilliárdos állami közpénz-adománnyal megerősített, „tehetséggondozással” foglalkozó, kormányközeli alapítvány tavaly indította útjára a – Papp Gergely főszervező szavaival - „csillogó szemű, patrióta, de a világra nyitott fiatalok” számára az esztergomi MCC Fesztet. A szintén NER-propagandacélok szolgálatába állított Tusnádfürdőhöz hasonlóan a magvas gondolatok megemésztését délutánonként zömmel magyar könnyűzenei fellépők könnyítik. Ezt Papp Gergely egy minapi sajtóbeszélgetésen úgy fogalmazta meg, hogy a könnyűzene mellett rendezvényük másik, erős lábát jelentik a „tudományos beszélgetések, szakmai, kulturális, közéleti, a nagyon erőteljes üzenettel bíró, érdekfeszítő viták”. Tavaly a patrióta fiatalok a nyitottság jegyében a Mol nagyszínpadon például az egyaránt amerikai konzervatív véleményvezérnek számító Tucker Carson és Dennis Prager eszmefuttatásait hallgathatták végig. De ugyanez a központi helyszín adott helyt például Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Schiffer András egykori LMP-politikus, illetve György László akkori ITM-államtitkár és Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter nyilván lebilincselő "vitájának" is.

A idén július 28 és 30 között megrendezendő fesztiválon – az MCC korábbi közleménye szerint - többek közt előadást tart Richard L. Florida világhírű városkutató, John Vervaeke, a Torontói Egyetem kognitív tudományok professzora, és színpadra lép Mary Harrington újságíró, az UnHerd brit digitális magazin szerkesztője, a Times magazin rendszeres szerzője is. A hazai és nemzetközi előadók olyan témákat boncolgatnak, mint a béke és biztonság témaköre, a startup vállalkozások világa, a kriptovaluták jövője, a bankrendszer kihívásai vagy a karriertervezés. Továbbá szó lesz a családi élet összehangolásáról, az újságírói objektivitásról, a női vállalkozók szerepéről, illetve a hagyomány és a haladás megjelenéséről az építészetben.

Az igazi, jobboldali „húzónevek” ugyanakkor még hiányoznak. A nagyszínpad kora délutáni programkínálata még igencsak foghíjas. Ha sikerül Henry Kissinger stábját meggyőzni, a politikus bizonyára nem személyesen, hanem videóüzenet formájában intézné beszédét a fesztivál közönségéhez. Az ilyen fellépések a vezető amerikai véleményvezérek körében viszonylag bevettek. Magyarországon elsőként a Népszava írta meg, hogy Dennis Prager 30 ezer dollár – tavalyi árfolyamon közel 10 millió forint – tiszteletdíjat kapott az MCC Feszten elmondott beszédéért. A portál kutatásai szerint Donald Trump egykori főstratégája, Steve Bannon, illetve Milo Yiannopoulos akkori amerikai altright-sztár négy éve egyaránt 20-20 ezer dollárt kapott a Schmidt Mária féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól – tehát közvetve az államtól – akkor elhangzott budapesti beszédeikért.

Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, egyszersmind a kormányfő politikai igazgatója egyébként másfél hónapja egy rádióinterjújában név szerint idézve fejezte ki tiszteletét az amerikai politikusnak.

Erdei Krisztián, az MCC kommunikációs igazgatója lapunk megkeresésére a volt amerikai külügyminiszter esetleges meghívására vonatkozó értesülésünket nem kívánta véleményezni. Ugyanakkor felhívta a figyelmet: számos közéleti személyiség fellépéséről tárgyalnak. Kérdésünkre nem zárta ki, hogy fellépőik nem kérnek tiszteletdíjat, amiben inkább Dennis Prager számított a kivételnek. Tucker Carson például nem igényelt honoráriumot. A kommunikációs igazgató a fesztivál pontos költségvetési tervéről még nem tudott beszámolni. Kérdésünkre hozzáfűzte: a fesztivál központi, a „szellemiségéhez leginkább illeszkedő”, közéleti és könnyűzenei programjai változatlanul ingyenesen lesznek látogathatók, de tervezek olyan koncerteket is, amelyek csak belépőjegy ellenében tekinthetők meg.