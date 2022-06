nepszava.hu;

2022-06-13 21:43:00

Újabb fapados hárítja át az Orbán-kormány különadóját az utasokra

Még egy fapados légitársaság döntött úgy, hogy inkább az utasok fizessék meg az új közterhet.

Az easyJet csalódott az új adó magyarországi bevezetése miatt, amely egy olyan időszakban történik, amikor a légiközlekedési ágazat még csak elkezdett kilábalni a járványból - közölte a hvg.hu megkeresésére az EasyJet.

A portál azt követően kereste meg a fapados légitársaságot, hogy a Ryanair az elsők közt volt, aki átterhelte az extraprofitadót az ügyfelekre.

Az EasyJet esetében sem lesz másképp, ugyanis a cég közlése szerint

Emellett a jövőbeli járatokról szóló döntéseiknél a mostani adó hatásait is figyelembe fogják venni. A válaszban kitérnek arra is, hogy a magyar kormány által bevezetett adó egy elveszített lehetőség arra, hogy környezetvédelmi célokat is el tudjon érni vele, mivel nem tükrözi az utasok károsanyag-kibocsátását. Ehhez ugyanis mostani két és félszeres különbség helyett 10-15-szörös kellene a rövid és hosszútávú utak adóterhei között.

Pénteki nyilatkozatában Orbán Viktor azt mondta, „néhány kis stiklitől” eltekintve a cégek nem fogják megfizetni az új különadót. Azonban a valóság lassan kezd rácáfolni a miniszterelnökre: a magasabb tranzakciós adó ugyancsak a banki ügyfelek számláját csapolja meg.