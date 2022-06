nepszava.hu;

Hollandia;Nemzetközi Büntetőbíróság;Brazília;orosz kém;meghiúsítás;

2022-06-16 18:33:00

Hollandia leleplezett egy orosz kémet, aki brazilként próbált beépülni a Nemzetközi Büntetőbíróságba

Cserkaszov volt, nem Ferreira – állapította meg a holland titkosszolgálat, és „postafordultával” küldték vissza a Brazíliából érkező férfit.

A holland általános hírszerző és biztonsági szolgálat (AIVD) csütörtökön jelentette be: meghiúsította, hogy egy orosz katonai ügynök hamis személyazonossággal szivárogjon be Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC), ahhoz a testülethez, amely ukrajnai háborús bűnök vádjait vizsgálja – írja a The Guardian.

Erik Akerboom, az AIVD vezetője szerint a brazil állampolgársággal rendelkező orosz férfi Viktor Muller Ferreira álnéven érkezett még áprilisba Hollandiába, a hágai székhelyű ICC-hez „szakmai gyakorlatra”. A valódi nevén Szergej Vlagyimirovics Cserkaszov kidolgozott, évekre visszanyúló fedősztorit készített, hogy beépülhessen a bírósági szervezetbe. Azonban a holland hírszerzők is éveken át készítették elő a leleplező akciót.

Az AIVD csütörtöki közleménye szerint a brazil állampolgárként jelentkező orosz férfit, amint megérkezett egy hollandiai repülőtérre, azonnal „nemkívánatos külföldinek” nyilvánították, és a következő járattal küldték vissza Brazíliába, ahol bírósági eljárás vár rá.

Akerboom hozzáfűzte, magas szintű fenyegetésnek minősítik, hogy az oroszok ilyen módon kívánnak illegális információkat szerezni, ugyanakkor tény, az ICC már azelőtt elfogadta Cserkaszov, alias Ferreira jelentkezését a szakmai gyakorlatra, mielőtt a férfi repülőre ült volna.

Sonia Robla, az ICC szóvivője elmondta, hogy a bíróság hálás a holland hatóságoknak a műveletért és a biztonsági kockázatok feltárásáért. Egyelőre sem az orosz, sem a brazil hatóságok nem kommentálták a vádat.