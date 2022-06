Gy. D.;

2022-06-17 13:38:00

A luhanszki kormányzó szerint nem lehetséges a civilek kimenekítése a szeverodonecki vegyi üzemből, sokuk nem is akar elmenni

Egy oroszpárti szakadár vezető pedig azt mondta, hogy megpróbálnak ismét humanitárius folyosót létrehozni az üzem alatti bunkerekben menedéket kereső embereknek.

Az orosz erők folyamatos ágyúzása miatt nem lehetséges a szeverodonecki Azot vegyi üzem alatti bunkerekben menedéket kereső civilek kimenekítése – mondta Szerhij Hajdaj, a Luhanszk megyei állami közigazgatás vezetője a CNN-nek telefonon.

A kormányzó azt állította, amennyiben valaki mégis megpróbálna előjönni, 99 százalék az esélye annak, hogy meghal. Szám szerint 568 ember, köztük 38 gyerek húzta meg magát az üzem alatt.

A civileknek van élelmiszerkészletük, de két hete nem jutottak hozzá további ellátmányhoz – közölte Roman Vlaszenko, a szeverodonecki kerületi katonai közigazgatás vezetője az amerikai hírcsatornával. A bunkerekben lévők legtöbbje a vegyi üzem dolgozója, családtagjaik, továbbá néhány helyi lakos is itt keresett menedéket – tette hozzá.

Az Azot vegyi üzem a háború előtt az egyik legnagyobb előállítója volt a műtárgyához használt ammónium-nitrátnak. A Group DF – amelynek része a vegyipari vállalkozás tulajdonló Ostchem Holding – tájékoztatása szerint az üzem éves kapacitása több mint kétmillió tonna. Ezek a vegyületek rendkívül robbanásveszélyesek, és károsak az egészségre, ám a Group DF állítása szerint a háború februári kitörését követően a késztermékek maradékait és a vegyszereket teljes mértékben eltávolították az üzem területéről.

Szerhij Hajdaj azt is elmondta a CNN-nek, hogy a hatóságok a múlt hónapban megpróbálták meggyőzni a civileket, hogy hagyják el a létesítményt, ám sokuk meg van győződve arról, hogy biztonságosabb számukra, ha ott maradnak.

A kormányzó beszámolója szerint volt néhány alkalom, amikor a civilek elhagyták a menedékhelyet, ám az ágyúzások miatt

A hétre a Szeverodonecket a szomszédos Liszicsanszkkal összekötő három fő híd mindegyike járhatatlanná vált. Hajdaj elmondása szerint továbbra is vannak még útvonalak a két város között, ám több időbe jut megtenni őket, és nagyobb az esélye annak, hogy az ember az ágyúzások közepette találja magát.

A luhanszki kormányzó Telegram-bejegyzésében beszámolt arról is, hogy Szeverodoneck nincs teljesen elvágva a külvilágtól, a várossal való kommunikáció lehetősége nem szűnt meg.

Hajdaj tájékoztatott továbbá arról is, hogy légicsapásokban legalább négy ember meghalt, további hét megsebesült Liszicsanszkban. A kormányzó videofelvételt is közzétett a támadás következményeiről.

Az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint egy oroszpárti szakadár vezető korábban közölte, hogy megpróbálnak ismét humanitárius folyosót létrehozni az üzem alatti bunkerekben menedéket kereső embereknek.

Oroszország állítása szerint a héten megpróbált „humanitárius folyosót” létrehozni az üzem alatt rekedt civilek számára, akik azonban csak orosz ellenőrzésű területre távozhattak volna, az ukrán ellenőrzésű Liszicsanszkba nem. Egy oroszpárti tisztségviselő azzal vádolta az ukrán hadsereget, hogy meghiúsította az evakuációt.

Szerhij Hajdaj szerint az evakuáció csak egy teljes tűzszünet esetén lenne megoldható, ám, mint fogalmazott, rendkívül szkeptikus az oroszok ígéreteivel szemben. Ukrán tisztségviselők többször is azzal vádolták az orosz erőket a háború során, hogy nem tartják be a humanitárius folyosókra vonatkozó megállapodásokat, orosz ellenőrzésű területekre terelnek ukrán civileket, és nem tartják be a tűzszüneti megállapodásokat sem.