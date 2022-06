Á. Z.;

Európai Bizottság;Ukrajna;Európai Unió;tagjelölt;

2022-06-17 12:39:00

Megszületett a döntés, az Európai Bizottság javasolja, hogy Ukrajna és Moldova EU-tagjelölt legyen

Grúzia egyelőre nem kapja meg a lehetőséget. Ursula von der Leyen azt elismerte, hogy ami a korrupciót illeti, Ukrajnával vámnak problémák.

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy javasolja az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsnak, hogy Ukrajna és Moldova az Európai Unió tagja lehessen – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy péntek déli sajtótájékoztatón. A feltételt ehhez további reformok végrehajtása jelenti.

Ukrajna mellett Moldova is megkapja a lehetőséget, Grúzia viszont egyelőre nem. Az Európai Bizottság ajánlása kulcsfontosságú momentum, a végső politikai döntést az Európai Tanács jövő heti ülésén hozzák meg a 27 tagország állam és kormányfői.

A bizottsági elnök Várhelyi Olivér magyar bővítési biztos társaságában tett bejelentést erről, akinek a közlése szerint a javaslatot szigorú, átfogó vizsgálat előzte meg.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.



Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.



And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Ursula von der Leyen a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ukránok „készek meghalni az európai álomért”, és tweetelt egyet arról is, hogy Ukrajna 70,8 százalékban már teljesítette, illetve átvette az EU-s normákat és irányelveket, erős közigazgatása és működő demokratikus rendszere van, erős a civil társadalom, igazságos és szabad választási rendszer. A költségvetési hiányt sikerült a GDP 2 százaléka alá faragni, államadóssága pedig nem éri el a GDP 50 százalékát alatt van, ami azt mutatja, hogy működő gazdasággal rendelkezik – méltatta a kelet-európai országot a javaslat.

Ukraine has already implemented roughly 70 % of ???????? rules, norms and standards.



Yet important work remains to be done, on the rule of law, oligarchs, anti-corruption and fundamental rights.



The process is merits-based. So progress depends entirely on Ukraine. pic.twitter.com/JA2djcmxlq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Ami viszont Ukrajnát és a korrupciós aggályokat illeti, sajtótájékoztatóján a bizottsági elnök elismerte, hogy ez problémát jelent, de a fejlődési ív számít, és bár a kelet-európai ország alig három éve, 2019-ben mélyponton volt, kilendült onnan. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, a digitalizáció fontos a korrupció felszámolása szempontjából. A politikus emlékeztetett, hogy az ukrán parlament 2021 szeptemberében oligarchaellenes törvényt fogadott el. Ezen túl – jelezte – szükség van egy korrupcióellenes főügyész kinevezésére is. Ő erről tíz nappal ezelőtt beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki biztosította, hogy a reformokat az EU-tagjelölti státusz elnyerésétől függetlenül is végrehajtják.

Az oligarchaellenes törvény értelmében az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) dönti el, hogy ki minősül oligarchának, nyilvántartásba veszi őket, oligarchákká nyilvánított személyek nem finanszírozhatnak politikai pártokat, nem vehetnek részt privatizációs eljárásokban.

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓

https://t.co/BuBLz0Fbdt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Moldováról Ursula von der Leyen azt mondta, reformokra van szükség a közigazgatásban, a gazdaságban és az igazságszolgáltatásban, pályázó harmadik országként Grúzia egyelőre csak az „európai perspektívát” kapja, az Európai Bizottság felülvizsgálja a megkezdett reformokat, és mérlegeli, hogy az ország képes-e a szükséges változtatások végrehajtására.

A bizottsági bejelentésekre ukrán részről Volodimir Zelenszkij államfő reagált, Ukrajna számára ez az első lépés az EU-tagság felé vezető úton, amely közelebb hozza a „győzelmet” is. Az egyébként, hogy Ukrajna valóban az Európai Unió tagja legyen, még évekbe telhet.