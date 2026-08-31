Orbán Viktor: Igent mondunk Ukrajna EU-tagságára, nemet mondunk a további szankciókra

A magyar kormányfő szerint a háború mellett a szankció az oka a gazdasági bajoknak, „nekünk” azonban „most nem újabb szankciókra, hanem békére van szükségünk, mert a háborús infláció egyetlen ellenszere a béke”.