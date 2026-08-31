A Független Közmédia Testület tagjának Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort jelöli a frakció.
Szokás szerint nem maradhatott el az Európai Unió bírálata a tárcavezetőtől.
A tagállami vezetők megegyeztek az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett kilencedik szankciós csomag részleteiről, már csak a jogi szöveg pontosítása van hátra.
Történelmi pillanat.
A magyar kormányfő szerint a háború mellett a szankció az oka a gazdasági bajoknak, „nekünk” azonban „most nem újabb szankciókra, hanem békére van szükségünk, mert a háborús infláció egyetlen ellenszere a béke”.
Az Európai Parlament (EP) pedig felszólította az uniós tagállamok vezetőit, hogy haladéktalanul adják meg a tagjelölti státuszt a két országnak a csütörtök délután kezdődő csúcstalálkozón.
A német kancellár szerint "huszonhét igenre" van szükség a brüsszeli EU-csúcson Ukrajna uniós tagjelölti státuszát illetően. Szintén hangsúlyozta az EU esetében, hogy véget kell vetni az egyhangú döntéshozatalnak, főleg külügyi kérdésekben.
Igaz, a magyar kormányfő Bosznia-Hercegovina esetében korábban azt mondta, hogy kihívást jelentene az ország uniós csatlakozása az ottani jelentős muszlim lakosság miatt.
A volt uniós biztos szerint úgy tűnik, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi, valamint Klaus Ioannis csütörtöki ukrajnai vizitje során ezt meg is értette.
Grúzia egyelőre nem kapja meg a lehetőséget. Ursula von der Leyen azt elismerte, hogy ami a korrupciót illeti, Ukrajnával vannak problémák.
Albánia megkapja az uniós tagjelölti státust - így döntöttek az európai uniós tagországok EU-ügyekkel foglalkozó miniszterei.