Segítségért kiabáló idős asszonyra törték rá az ajtót a rendőrök, de egészen különös szituációban találták magukat

2022-06-17 20:58:00

Alaposan meghökkenhettek azok a rendőrök, akik berúgták egy angliai lakás ajtaját, miután azt hitték, ott egy segítségért kiabáló idős hölgy van. Ám kiderült, hogy csak papagája kiabálta azt, hogy segítség - írja a Daily Star.

A lakástulajdonos fia nem sokkal később megérkezett, és megerősítette, édesanyja nem szorul segítségre, csak a madár okozott bonyodalmat a Birmingham elővárosában található Sutton Coldfieldben.

Természetesen a közösségi médiában viccesnek találták az esetet. Egyikük úgy érvelt, a papagájnak is éreznie kellene a törvény súlyát, amiért feleslegesen foglalja le a rendőri erőket. Másikuk azonban úgy látja, ennek az esetnek nem lett volna szabad megtörténnie. „Hol tanult meg segítségért kiabálni?! Volna itt még némi ellenőrizendő” - vélekedett.

Az egyenruhások mindenesetre viccesen fogták fel az esetet. Twitter-oldalukon azt írták, készen állnak az újabb segélyhívásokra, s nem lesz több olyan hívásuk, mely csintalan papagájokkal kapcsolatos.

#CTEAM Sutton respond to a report of an elderly female shouting for help inside her address. Entry forced and searched however no sign of the female. Son arrives and informs PC JUKES that the Parrot in the living room talks and was the one shouting Help! #ResponsePolicingWeek BTJ pic.twitter.com/JCKKEuBzhv