Többen nyaralhatnak az idén tízmilliárdból szervezett Erzsébet táborokban, de sokan vannak, akik a korábbi árakat sem tudták megfizetni

Népszerű az állami táboroztatás, de a piaci alapú kirándulások is kelendőek a drágulás ellenére. Sok gyermeknek mégis csak vágyálom a vakációs program.

Nagy volt az érdeklődés idén a tavaszi és a nyári Erzsébet-táborok iránt, év végéig összesen mintegy 175-180 ezren kapcsolódhatnak ki valamilyen típusú Erzsébet-táborban – közölte a Népszava megkeresésére az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tavaly összesen 110 ezer gyermek nyaralhatott a táborokban, de az alapítvány elmondása szerint a felújítások után nemcsak a kapacitások nőttek, de már télen is vannak ottalvós lehetőségek a Balatonnál. Ezek, valamint a napközis táborok is népszerűek, vannak családi, gyógyító, diabétesz, valamint erdélyi Erzsébet-táborok is.

A turnusonként, vasárnaptól péntekig tartó nyári, balatoni táborokban naponta rengeteg élményprogramot – Zánkán 60, Fonyódligeten napi 30 – nyújtanak a gyermekeknek, valamint a napi ötszöri étkezés is biztosított. Emellett 24 órás orvosi ügyelet, mentő- és vízimentő szolgálat is óvja a gyermekek testi és lelki egészségét. Az alapítvány lapunk érdeklődésére azt is elárulta, hogy

A kormány egyébként 2016 óta támogatja a programot a központi költségvetésből. A magas állami támogatásnak “köszönhető”, hogy a diákok, szülők számára a közvetlen táborozási díj rendkívül alacsony: a balatoni táborokba mindössze ezer forint összegű, úgynevezett jelképes részvételi biztosíték befizetése mellett érkeznek a gyerekek. A napközis Erzsébet-táborok turnusai hétfőtől péntekig zajlanak, amelyek során a napi négyszeri étkezés és a tábori programok, valamint a kirándulások (például strandolás, állatkertlátogatás, mozi) is biztosítottak napi száz forint befizetésével.

Az áremelkedések ellenére minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés a piaci alapon működő táborok iránt is: az idei nyáron 225 ezer gyermek tölt legalább egy hetet valamilyen táborban. A Táborfigyelő.hu adatai szerint a táborárak nagyságrendileg 10-12 százalékkal növekedtek idén, emellett a legolcsóbb és a legdrágább vakációs lehetőség közötti olló is tovább nyílt:

A kínálat is magas, a szakmai portál mintegy ezer táborturnust számolt össze. A legtöbben (a táborozó gyerekek 17 százaléka) a sporttáborokat választották, de népszerűek a kalandtáborok is, ezeket a jelentkezők 14 százaléka választotta. Sokan vesznek részt (10 százalék) beszédközpontú angoltáborokban, valamint majdnem ugyanennyien (9,5 százalék) választottak katonai táborokat, ahol a katonai élettel és a honvédelemmel ismerkedhetnek. A hagyományos témák mellett idén magas a különleges vagy akár extrém táborok kínálata is:

Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője lapunknak úgy nyilatkozott: már a februári előfoglalás során látható volt, hogy megnőtt a kereslet a táborok iránt, ami szerinte a 2020-2021-es pandémia, a lezárások és karanténok után annyira nem is meglepő. Elmondta azt is, hogy a 2020-as év nagy érvágást jelentett a táborszervezők számára, 70-80 százalékuk kisebb-nagyobb veszteséggel zárta az évet. Tavaly viszont már nagyobb számban jelentek meg a gyerekek, mint amire a szervezők számítottak, az idén várható “dömpingre” pedig már a Táborfigyelő is felhívta a figyelmüket.

Mindezt Tóth Béla azzal is magyarázza, hogy a szülők most jobb anyagi helyzetben vannak, mint egy évvel korábban, amiben az idei családi adóvisszatérítés is nagy szerepet játszott. A Pénzügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint az akcióval május 20-áig, az szja-bevallások határidejéig 300 ezer szülő élt és összesen 75 milliárd forintnyi adót igényeltek vissza. A Táborfigyelő vezetője szerint sok család a nyári táborokra is félretett a pénzből, vannak, akik nemcsak egy, hanem több hétre is befizetik gyermekeiket. Az áremelkedések miatti tehernövekedést pedig az is csökkentheti, hogy a táborok már több mint harmada (34 százalék) elfogadja a SZÉP kártyát fizetőeszközként, és a lehetőség, hogy év végéig minden alszámláról fizethetnek a szülők, még könnyebb felhasználást tesz lehetővé.

A Táborfigyelő adataiból ugyanakkor az is kiderült, hogy

Tóth Béla pedig arra is felhívta a figyelmet: az árak emelkedése egyáltalán nem biztos, hogy megállt, nem garantálható, hogy egy vakációs program ára nem emelkedhet néhány héten belül további 5-10 százalékkal. De a táborszervezők ígéretei szerint már lefoglalt programok esetében nem várható árnövekedés.

Sokan a korábbi árakat sem tudták megfizetni

A Szülői Hang Közösség képviselője, Miklós György szerint annak ellenére, hogy növekedett a fizetős táborok iránti kereslet, továbbra is nagyon sok szülő van, akik még a korábbi árakon sem engedhették meg maguknak, hogy befizessék gyermekeiket. Ő úgy látja, hogy a szülők nagy része anyagilag továbbra is le van terhelve, s bár előfordulhat, hogy egyes helyeken a munkáltatók is támogatást nyújtanak a táboroztatásra, ez nem túl gyakori. Ahogy egyre ritkábbak a pedagógusok által “önszorgalomból” szervezett, esetleg a helyi önkormányzat által is támogatott iskolai táborok is, viszont hallott már olyanról, hogy több szülő összeállt, és saját maguk szerveztek táborszerű kirándulásokat gyermekeiknek.

Ráadásul számos iskolában már a többnapos osztálykirándulásokat sem engedhetik meg maguknak a gázolajár és a munkadíjak 25-30 százalékos emelkedése miatt. Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkára nemrég az InfoRádióban beszélt arról, hogy az iskolákban bátrabban szerveznek kirándulásokat a gyengülő járványhelyzet miatt, de amikor meghallják az ajánlatot, hátrahőkölnek és inkább a napok számában takarékoskodnak, az egynapos kirándulásokat választják.

Fazekas Mihály középiskolai tanár a Népszavának azt mondta, tapasztalatai szerint már nincs is nagy igény arra, hogy iskolai táborokat szervezzenek, és a pedagógusok, akik nyáron keresetkiegészítésként ilyen jellegű munkát vállalnak, megpróbálnak jobban fizető lehetőségeket találni. Ő maga egy balatoni nemzetközi gyermektáborban felügyel a nyáron, ahol, mint mondta, egy 30 ezer forint értékű CBA-utalványnál jobban honorálják a pedagógusok munkáját.