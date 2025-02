Egyszerűen nincs bizalom – Tíz családból hat napközisbe íratja a gyerekét, csak 40 százalék bízik az ott alvós táborokban

Bár a járvány miatt sokáig kérdés volt, elindulhatnak-e időben a nyári táborok, elindulnak-e egyáltalán, most úgy néz ki, összességében ismét túlkereslet van a piacon. A nyári, megfizethető „napközik” zöme már be is telt, az ott alvós táborok azonban maximum félházzal mennek.