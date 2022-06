Volodimir Zelenszkij telefonon beszélt Orbán Viktorral, akit meg is hívott Ukrajnába

Á. Z.;

Volodimir Zelenszkij;Ukrajna;Magyarország;Orbán Viktor;Európai Unió;tárgyalás;

2022-06-21 14:01:00

Az erről szóló közleményben a hónapok óta tartó konfliktusukra egy betű sem utal.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke kedden felhívta Orbán Viktor miniszterelnököt; a megbeszélésen Ukrajna európai integrációjáról, a háborús menekültek befogadásáról valamint a magyar-ukrán együttműködés egyéb területeiről volt szó.

A közlemény szerint, amelyet Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkára juttattott el az MTI-hez, Orbán Viktor a tárgyalás során hangsúlyozta: Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja a EU-tagjelölti státuszt, és mielőbb le kell bontani a bürokratikus akadályokat Ukrajna tényleges uniós csatlakozása előtt is. A magyar miniszterelnök tájékoztatta az ukrán államfőt, hogy az Európai Tanács e heti brüsszeli csúcstalálkozóján ezt az álláspontot fogja képviselni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország immár közel 800 ezer ukrajnai menekültet fogadott be, és készen áll a további energiaügyi együttműködésre, az ukrán gabona vasúti fuvarozására valamint még több ukrán diák fogadására is.

Volodimir Zelenszkij az ukrán nép nevében köszönetet mondott a magyar segítségért.

Az Európai Bizottság június 17-én jelentette be, hogy ajánlja, Ukrajna az Európai Unió tagjelölt országa legyen.

A Havasi Bertalan által kiadott közleményben – fűzhetjük hozzá – egy betű sem utal arra a nyilvánosság előtt zajló diplomáciai pengeváltásra, amelybe a Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij merült azóta, ahogy a márciusi csúcstalálkozóján az ukrán elnök videóbeszédében megszégyenítette azt a magyar kormányfőt, aki addig nem szólalt fel az Ukrajnát érő orosz agresszió ellen, és nem engedte, hogy Magyarországon keresztül fegyvert szállítsanak Ukrajnának. Orbán Viktor az április 3-i parlamenti választás utáni győzelmi beszédében ellenfélnek nevezte Volodimir Zelenszkijt.

A megbeszélésről nemrég tweetelt Volodimir Zelenszkij is, azt írva, „gyümölcsöző” párbeszédet folytatott Orbán Viktorral, energiaügyi együttműködésről állapodtak meg, ő pedig meghívta egy ukrajnai látogatásra a magyar kormányfőt.

Had a fruitful conversation with ???????? PM Viktor #Orban. Thanked for the support of ???????? sovereignty & the shelter for Ukrainians during the war. Agreed to develop cooperation in the energy sector. Grateful for supporting the candidate status for ????????. Invited him to visit Ukraine.