Halmai Katalin (Brüsszel);Ágoston Zoltán;

Európai Unió;Ukrajna;Moldova;tagság;

2022-06-23 21:00:00

A velük együtt jelentkező Grúziának azonban egyelőre csak „az európai perspektívát” kínálták fel.

A 27 EU-tagország állam- ás kormányfőinek csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján Ukrajna és Moldova hivatalosan is megkapta a tagjelölti státuszt – jelentette be csütörtök este Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine ???????? and ????????



Our future is together.