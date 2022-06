Korom Milán;

tenisz;Wimbledon;Fucsovics Márton;

2022-06-27 09:09:00

Minden idők egyik legviszontagságosabb Grand Slam-tornája kezdődik Wimbledonban

Oroszok, fehéroroszok és világranglistapontok nélkül rajtol el hétfőn a 135. wimbledoni teniszbajnokság, amelynek főtábláján öt magyar szerepel.

Minden idők egyik legviszontagságosabb Grand Slam-tornája kezdődik hétfőn Wimbledonban. Az idei év nem mentes a botrányoktól, Ausztráliában Novak Djokovic indulása kapcsán ment a huzavona, hogy a szerb játékos oltatlanul versenyezhet-e, néhány hónappal később pedig az orosz-ukrán háború hatásai kavarták meg az állóvizet.

A londoni Grand Slam-torna szervezői áprilisban jelentették be, hogy az orosz agresszióra reagálva kitiltják az orosz és fehérorosz játékosokat. A döntés sok kritikát kapott a játékosoktól nemzetiségtől függetlenül, a All England Lawn Tennis Club lépésére válaszul a férfi és a női versenyeket szervevő ATP és WTA közölte, hogy a füves pályás viadal után senki sem kap világranglistapontokat.

Ez azt is jelenti, hogy mindenki elveszíti a tavaly ugyanott szerzett pontjait, így Djokovic címvédés esetén is 2000-et bukik, így jelentősen visszacsúszhat a rangsorban. A magyar játékosok közül ez a döntés leginkább Fucsovics Mártont érinti érzékenyül, aki egy éve a negyeddöntőig menetelt, a 30 esztendős játékos – aki jelenleg a világranglista 57. helyezettje – Wimbledon után úgy fest, kicsúszik majd a top 100-ból.

Érdekesség, hogy a férfiaknál a világranglista első két helyezettje nem lesz majd ott Wimbledonban. A világranglista-vezető orosz Danyiil Medvegyev a szervezők döntésének köszönhetően hiányzik majd, míg a második Alexander Zverev bokaműtétje miatt harcképtelen. Ennek eredményeképp Djokovic a torna első kiemeltje, míg a Roland Garroson 22. Grand Slam-győzelmét ünneplő a Rafael Nadal a második, így ezúttal a két legenda csak a döntőben találkozhat.

Érdemes lesz majd odafigyelni a tavalyi finalista, idén júniusban pedig két tornát is nyerő Matteo Berrettinire, valamint a 2021-ben elődöntős Hubert Hurkaczra, aki egy hete Halléban diadalmaskodott. Rajtuk kívül a korábbi ATP-világbajnok Sztefanosz Cicipaszt, valamint a tavasszal a top 10-be berobbant Carlos Alcarazt is az esélyesek között tartják számon.

A férfiaknál 2010-ben junior győztes Fucsovics nem a legjobb előjelekkel utazik Angliába, mivel Stuttgartban és Halléban is feladta mérkőzését hátproblémák miatt, ugyanakkor edzője, Nagy Zoltán múlt szerdán arról nyilatkozott lapunknak, hogy bizakodó játékosa esélyeit illetően. Már csak azért is, mert Halléban nagy csatában sikerült legyőznie a végső győzelemre is esélyes Hurkaczot.

A magyar éljátékos – aki tavaly Jannik Sinnert, Jirí Veselyt, Diego Schwartzmant és Andrej Rubljovot is legyőzte, s csak a bajnok Djokovic állította meg – ezúttal a kazah Alekszander Bublikkal (39.) csap össze a nyitókörben. A védett ranglistás helyezésének köszönhetően ugyancsak főtáblás Balázs Attila a 17. helyen kiemelt Roberto Bautista Agut (20.) ellen kezd.

A nőknél a világelső Iga Swiatek a favorit még úgy is, hogy a 21 éves csillag a közelmúltban egyetlen füves pályás tornán sem vett részt. A lengyelek büszkesége 35 mérkőzés óta veretlen, s a statisztikák szerint 1990 óta csak Martina Hingis (37) és Szeles Mónika (36) ért el ennél hosszabb sikerszériát. A varsói kiválóság már megízlelhette a siker ízét Londonban, mivel 2018-ban megnyerte a junior tornát, de a felnőtt mezőnyben eddig csak a nyolcaddöntőig jutott.

Swiatek mellett a 40 éves Serena Williams kerülhet a figyelem középpontjába a következő hetekben, az amerikai sztár egyéves kihagyás után tért vissza nemrég Eastbourne-ben - igaz, csak párosban lépett pályára. A hétszeres wimbledoni bajnok tovább hajszolja 24. GS-serlegét, amellyel beállíthatná a női örökrangsort vezető Margaret Court rekordját. Williams a 2017-es Australian Open óta mind a négy Grand Slam-fináléját elvesztette.

Ami a magyarokat illeti, Bondár Anna (62.) a nyitókörben a 29. helyen kiemelt ukrán Anhelina Kalinyinával (36.) csap össze, az ilkey-i tornán egy hete győztes Gálfi Dalma (81.) a selejtezőből érkezett ausztrál Maddison Inglisszel (129.), míg Udvardy Panna (99.) a szlovén Tamara Zidansekkel (58.) találkozik.

A verseny összdíjazása 40,35 millió font, ez a tavalyi összeghez képest 11,1 százalékos emelkedés.