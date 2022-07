P. L.;

Orbán Viktor;Európai Unió;NATO;orosz-ukrán háború;határőrség;haderő;

2022-07-01 08:46:00

Orbán Viktor: gyorsan és radikálisan meg kell növelni a haderőnket

A kormányfő szerint a haderőfejlesztési program sebességét 2-3-szoros fokozatra kell kapcsolni.

Diplomáciai nagyüzem volt az elmúlt tíz napban, erre meg is volt minden okunk - mondta Orbán Viktor, aki ismét háborús inflációt emlegetett a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

Megadtuk Ukrajna uniós tagjelölti státuszát, ez egy bonyolult folyamat, de ez még nem jelent tárgyalást, ha az ukránok tárgyalni akarnak, ahhoz teljesíteniük kell feltételeket, többek között a kárpátaljai magyarság szempontjából is - ismertette a miniszterelnök. Új dolog is történt, Ukrajna megköszönte a segítséget és támogatást, amit nyújtottunk, persze semmi sem fenékig tejfel, nem tudtuk elérni, hogy Bosznia-Hercegovina be tudjon kerülni a tagjelölti státusszal rendelkező országok körébe, tehát "még mindig nem kellő a tudás" az uniós vezetők részéről a Balkán bevonásának fontosságát illetően - vélekedett. Szóval ukránok igen, a bosnyákok egyelőre nem. Az uniós csúcson még csak-csak túllendültünk, a NATO-csúcs nehezebb volt - tette hozzá. A gázra vonatkozó uniós szankciókról nem is hajlandó tárgyalni az Orbán-kormány - szögezte le sokadszor a kormányfő.

Lassan szembe kell nézni a realitásokkal, még nem tart itt a NATO - vélte a kormányfő. Mint mondta, szerinte mindenki az ukránok oldalán van, hiszen az ember a megtámadott oldalán szokott lenni, de miután háborúról van szó, ahol tízezrek halnak meg, nem akarunk belekeveredni mert ez nem Magyarország háborúja, a NATO pedig egy védelmi szövetség.

- érvelt. Az ukránok hősiesen harcolnak, a hazájukat védik, de a katonai realitások lassan érvényre jutnak. A helyzet egyre rosszabb, naponta körülbelül 100-1000 katonát veszít Ukrajna, szóval a helyzet nagyon súlyos. Ha kimondjuk azon városok nevét, ahol a front húzódik, úgy tűnik, hogy nagyon messze vannak, de hogyha gyorsan változik a katonai helyzet, amire minden esély megvan, akkor a háborús zóna sokkal gyorsabban fog közeledni Magyarországhoz.

A védelemre való felkészülés csak években, szerencsés esetben fél években mérhető. Néhány hét alatt, amikor már baj van, nem lehet pótolni a feladatokat. Megfeszített munkát fog kérni a honvédelmi minisztertől, beosztottaktól - fejtette ki a kormányfő.

Miért nem szempont a gazdaság tönkretétele az uniós döntéshozásban? - erről kérdezett a műsorvezető. Az uniós vezetők nagy része hisz a szankciókban, mi meg nem akarunk minden héten vétózni - mondta Orbán Viktor. Vannak pontok, amiket kiválasztunk, ahol nem engedünk, a többi ponton viszont engedünk. A vétó szó gyakran hangzik el, ez egy félrevezetés Orbán szerint, mint közölte, arról van szó, hogy minden döntés akkor jön létre, ha minden tagállam egyetért vele, ezért nem megakadályoznak valamit, hanem mivel nem vagyunk része a döntésnek, nem lesz belőle döntés.

Az Európai Unió nagy része hisz abban, hogy a szankciókkal előrelépést lehet elérni. Nem szankciókra, hanem azonnali tűzszünetre, azonnali béketárgyalásokra van szükség. Erről Orbán szerint más nem beszél, most egyedül ők a galamb, mindenki más héja. Ha mindennap 100-1000 katona esik ki, az száz nap alatt középértéken is 50 ezer - fogalmazott a kormányfő. Az összes európai országnak az lenne az érdeke, hogy minél előbb vége legyen a háborúnak, de rajtuk kívül mások egyelőre nem ütik meg ezt a hangot. A magyar parlamentben is volt vita, úgy látja, nem mindenki érti még, hogy milyen nehéz a helyzet, érti, hogy mindenki előáll fejlesztési, fizetésemelési igényekkel, ő meg magyarázza, hogy háborús helyzet van, most nincs ilyesmikre lehetőség, most meg kell védeni a korábbi eredményeket. Ezért tette világossá, hogy amire vállalkozni tudnak az az, hogy megvédjék, amijük van. E gondolatsor - fűzhetjük hozzá - különösen érdekes annak fényében, hogy a miniszterelnök fizetését épp bő két hete emelték több mint duplájára.

Orbán szerint Magyarország nehezebb helyzetben van, mint bármilyen uniós ország. Vannak országok, akiket érintenek az ukrán menekültek, és vannak, akiket a déli bevándorlók, de mindkettő egyszerre jóformán csak Magyarországot - érvelt. A menekültek, bevándorlók nagy része tovább megy, tehát mindenkinek érdeke a védekezés, pénzügyi segítség, biztatás jól jönne, de inkább támadások szoktak jönni az EU-ból. Tavaly egész évben 400 embercsempészt fogtak, idén mostanáig már 700-at. Nem tudjuk megállítani a migránsokat azzal a szervezeti erővel, ahogy eddig képesek voltunk rá, most hogy a háborús zóna közeledik Magyarország keleti határaihoz, a katonákat most luxus ott tartani, részt kell venniük a magyar hadsereg felpörgetett fejlesztési programjának végrehajtásában. Eljött a pillanat, amikor muszáj megszervezni egy "határvadász" rendszert, ezt a munkát a belügyminiszterre bízták. Ha Pintér Sándor nem tudna megbirkózni a feladattal, a miniszterelnöknek már arra az esetre is van terve.

- summázott a kormányfő.