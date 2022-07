Korom Milán;

női vízilabda;Egyesült Államok;Magyarország;Budapest;vizes világbajnokság;2022;

2022-07-02 21:14:00

Magyarország–Egyesült Államok 7-9 – Ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott, nem sikerült letaszítani a trónról az amerikaiakat

A magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmet szerzett a hazai rendezésű világbajnokságon, a szombat esti döntőben 9-7-re kapott ki az Egyesült Államok csapatától.

Tizenhét év után ismét világbajnoki döntőt játszhatott a magyar női vízilabda válogatott, ráadásul ezúttal hazai közönség előtt a Hajós Alfréd Sportuszodában. Bíró Attila együttese teher nélkül várhatta a szombat esti ütközetet, ugyanis a legutóbbi három vb-n és olimpián győztes Egyesült Államok volt az ellenfél.

A női válogatott korábbi mérkőzésein nem volt teltház, ám a hangulatra nemigen lehetett panasz. A hollandok elleni megnyert elődöntő után viszont elkapkodták a maradék mintegy 1000 gazdára váró tikettet a szombat esti összecsapásra.

Többek között Novák Katalin köztársasági elnök, Szabó Tünde korábbi sportért felelős államtitkár, „utóda”, Schmidt Ádám, valamint Fürjes Balázs, Miniszterelnökséget vezető miniszter is kilátogatott, de feltűnt a VIP-ben az immáron háromszoros világbajnok úszó Milák Kristóf is.

Az első negyed elején már-már megszokott módon Vályi Vanda elhozta a labdát a ráúszásnál, ám hiába kerültek emberelőnybe a magyarok, gól nem született. Az első találatra két és fél percet kellett várni, Gurisatti Gréta centerből közvetlen közelről, a kapufa segítségével talált be (1-0).

A rivális – amely az elődöntőben erődemonstrációt tartott, s 14-6-ra győzte le a magyarokat korábban legyűrő olaszokat – a játékrész közepén egyenlített Madeline Musselman révén. (1-1) A 24 éves amerikai fél perccel később ismét betalált (1-2).

A második ráúszásnál is Vályi volt a gyorsabb, az első akcióból ugyan még nem lett gól, de Keszthelyi-Nagy Rita nem sokkal később egalizált (2-2). Gyorsan jött viszont az amerikai válasz, újra Musselman… (2-3). A játékrész közepén Gurisatti is meglőtte a második gólját (3-3). Negyven másodperccel a nagyszünet előtt megint az amerikaiak találtak be Margareth Steffens révén (3-4).

Vályi ráúszásban nemigen verhető, a harmadik negyedben is a 22 éves magyar hozta el a labdát, gólt viszont az amerikaiak szereztek, Ryann Neushul ejtése volt precíz (3-5). A folytatásban Gurisatti váltotta gólra az emberfórt, a magyar játékos immáron harmadik gólját szerezte (4-5). A játékrész közepén Rybanska Natasa kipontozódott, a megítélt ötméterest pedig Musselman váltotta gólra (4-6). A negyed végéhez közeledve Neushul még egyszer betalált (4-7).

Vályi negyedszer is elhozta a labdát, ám támadásban nagyon nem ment a magyaroknak. Nem úgy az amerikaiaknak, Neushul növelte a különbséget (4-8). Öt perccel a vége előtt a négygólos Denise Mammolito is kipontozódott, Máté Zsuzsanna gólja pedig még életben tartotta a hazai reményeket (5-8). Nem sokra rá Szilágyi Dorotttya is feliratkozott a góllövőlistára a hazai publikum nagy örömére (6-8). Nyolcvan másodperccel a vége előtt Keszthelyi-Nagy gólja hozta extázisba a közönséget (7-8). Nem tartott sokáig a hazai öröm, Musselman ötméteresből volt eredményes, s Gurisatti számára is véget ért a mérkőzés a harmadik kiállítás miatt (7-9).

A kétgólos vereség ellenére a lefújás után zúgott a „szép volt csajok”, a mérkőzés legjobbja játékosának pedig nem érdemtelenül az amerikai Musselmant választották meg.

A vízilabda torna vasárnap ér majd véget a férfiak küzdelmével, a magyar válogatott 13 órától Montenegróval játszik a hetedik helyért. A finálét Olaszország és Spanyolország vívja 20 órától.