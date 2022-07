nepszava.hu;

2022-07-03 17:02:00

A kormány elképzelésénél drágább klímabérlettel kontrázna az LMP

Az ellenzéki párt javaslata szerint egységesen havi ötezer forintért utazhatnánk a városi tömegközlekedési eszközökön, a vonatokon és a távolsági buszokon.

Az LMP szerint az Európában már közhelynek számító energiaválságra lenne megoldás az úgynevezett klímabérlet, ami 5000 forintba kerülne havonta, és amivel az összes közösségi közlekedési eszközt használhatnák az állampolgárok országszerte – közölte vasárnapi online sajtótájékoztatóján Ungár Péter.

Az ellenzék párt parlamenti frakcióvezetője azt mondta, ugyan korábban Palkovics László technológiai és ipari miniszter és más kormányzati szereplők is úgy nyilatkoztak, hogy megfontolnák a klímabérlet bevezetését, német mintára de a mai napig nem találkoztak ilyen javaslattal. Németországban nemrég vezették be azt a kilenc eurós (3500-3600 forintos) „szuperbérletet”, amelynek hazai tervéről – ahogyan arról a Népszava is beszámolt – például a BKK csak a sajtóból értesült.

Ungár szerint bár az ötezer forintos klímabérlet is megterhelné valamennyire a költségvetést, hiszen azzal utazhatnánk vonaton, buszon és a helyi járatokon, Budapesten és más településeken egyaránt, de kigazdálkodható. Mint hozzátette, mindez költségkímélő lenne a családok számára, a klímavédelem szempontjából is jó, hiszen a közösségi közlekedés irányába „tereli az embereket”

Az LMP a jövő héten a parlament elé tárja a saját javaslatát, amihez várják a kormánypártok támogatását, emlékeztetve, hogy a MOL és más benzinkutak korlátozásai jelzik, hogy a fosszilis energiafelhasználás a végéhez közeledik, és az energiaválság oka csak részben a háborús és világgazdasági helyzet.