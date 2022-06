Marnitz István;

üzemanyag;benzin;gázolaj;MOL;árstop;

2022-06-28 06:00:00

Több száz hazai kúton akadozik a tankolás, hiába magyarázzák, rejtély az üzemanyaghiány oka

A sok érv ellenére valójában rejtély az országos üzemanyaghiány tényleges oka. Hetente 500-700 hazai kúton fogyhat ki a benzin vagy a gázolaj.

Az idegenforgalom beindulásával, a Mol rendelkezésére álló korlátozott üzemanyagmennyiséggel, technikai okokkal, az ukrajnai háború hatásaival, a kereslet-kínálat egyensúlyának felborulásával és a magyarországi árszabályozási rendelettel indokolta az MTI tudósítása szerint Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója pénteken, a sátoraljaújhelyi Rákóczi Szabadegyetemen azt, hogy az olajcsoport aznap az eddigi adag felére, 50 literre csökkentette a hazai töltőállomásain a legfeljebb 480 forintos hatósági áron egy ügyletben vásárolható porciót.

Néhány órával később a második legnagyobb hazai szereplőnek számító OMV is hasonló döntést hozott. Külső kannába mostantól mindkét társaság piaci áron értékesít. A többi hálózat már korábban hasonló korlátozásokat vezetett be.

Más, olajpiacon le nem kötelezett forrásaink legalábbis furcsállják a Mol-vezér érveit. Hernádi Zsolt március 10-én, az akkor kezdődő ellátási gondok kapcsán még kifejezetten hangsúlyozta: üzemanyag-hiány nincs, csak a kiszállítás akadozik. Ez utóbbi közlés megalapozottságához semmi kétség nem fért. A kormány ugyanis – a 480 forintos kiskereskedelmi ársapkáról szóló, tavaly november 15-i döntést követően – február 28-tól az alkalmazható legmagasabb nagykereskedelmi árat is 480 forintban húzta meg. Bár a piac 70 százalékát addig is a Mol-finomító látta el üzemanyaggal, a lépésre a fennmaradó 30 százalékot ellátó üzemanyag-importőrök – legalábbis akkori hírek szerint – egyszerűen kivonultak, mivel nem érte meg nekik a magyarországi értékesítés.

Igaz, a 30 százalék több mint felét képviselő OMV-nél most lapunkat úgy tájékoztatták: a különböző árplafonok bevezetése nem változtatott jelentősen azon, hogy Magyarországon értékesített üzemanyaguk többsége – legalábbis az üzemben történt június 4-i robbanásig – a schwechati finomítóból érkezett. Ám a kormány március elején épp eltiltotta a 7,5 tonnánál nehezebb magyar, illetve 3,5 tonnát meghaladó súlyú külföldi járműveket a hatósági ártól, piaci áras tankolásra kötelezve e kört. Május végén pedig már az összes külföldi rendszámú autóra kiterjesztették a hatósági ár tilalmát. A keresletet tehát a kabinet érdemben visszametszette. Kínálati oldalon sem látszik érdemi fennakadás: a Mol - az Orbán-kormány komoly brüsszeli csörtéinek köszönhetően – változatlanul vásárolhat (a nemzetközi termékeknél jóval olcsóbb) orosz olajat. Bár Schwechatról az üzemben történt robbanás óta nem érkezik üzemanyag Magyarországra, a magyar kormány a kiesést a hazai stratégiai készletek feloldásával pótolta. Bár a felszabadított mennyiség számítások szerint az OMV kútjainak ellátásához néhány hétig elegendő, nem világos, az osztrák hálózat milyen arányban használja a biztonsági készleteket ahhoz képest, amennyit a Moltól szerez be.

Vonatkozó kérdésünkre az OMV-től azt a választ kaptuk, hogy „logisztikai kihívásokkal néznek szembe”, ezért töltőállomásaik „időbeni ellátása a kijelölt helyszínekről az infrastruktúra miatt továbbra is komoly kihívás”. Bár érdeklődésünkre azt is elárulták, hogy a schwechati egység csak a harmadik negyedév második felére áll teljesen helyre, azt is leszögezték, hogy további stratégiai készletek felszabadításáról jelenleg nem tárgyalnak a magyar kormánnyal. Magyarán a Molnál okozhat némi ellátási feszültséget az OMV Schwechat kiesése miatti többletkereslete, de ez nem torkollhat ekkora piaci káoszba. Természetesen az idegenforgalom és a gazdaság évtizedek óta előre jelezhető hullámzása, illetve annak a gondmentes 2019-es év adatait érdemben bizonyára meg nem haladó szintje sem. Nyilván nem könnyítette a helyzetet a százhalombattai finomítóban június 14-én keletkezett, a háromból az egyik egység kiesésével járó, kisebb, tűz sem, de a hibát 23-ára elhárították, a finomító azóta csúcsra jár és a Mol nem kért pótlást a biztonsági készletekből.

Bár Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője a múlt héten nemzetközi dízelhiányra figyelmeztetett, Magyarországon jóval árnyaltabb a kép. A nyár és az idegenforgalom jellemzően inkább a benzinkeresletet dobja meg, illetve egyes hírek szerint a mezőgazdasági termelők az elmúlt hónapokban – az ársapka-pánik jegyében – tetemes dízelkészleteket halmoztak fel. Ehhez képest a Mol megerősítette szakmai értesülésünket, miszerint kiskereskedelmi vevőiknek a korábban erre az időszakra lekötött mennyiség 66 százalékát adja csak ki. (Ráadásul az újonnan hozzájuk szerződött kis kutasoknak a korábbiakkal ellentétben saját tankautón kell elszállítaniuk a kiadott mennyiséget.)

De nem csak a – lényegében az összes, 2 ezer hazai kútnál alkalmazott – mennyiségi korlátozások borzolják a kedélyeket. Egy szakmai forrásunk legalább 500-700-ra becsülte azoknak a hazai kutaknak a számát, ahol a hét néhány napján nem kapható benzin, gázolaj vagy egyik sem. Ugyanakkor ezek a „szellemkutak” jogilag nincsenek zárva, mivel akkor alkalmazni kellene rájuk az árstop előírásait. A kérdésről a Molnál úgy fogalmaztak, hogy náluk „néhány esetben egy-egy termékből volt ideiglenes hiány, néhány órán át”, az OMV-nél pedig „a közelmúltban néhány töltőállomáson volt hiány néhány termékből”. Eközben sorra érkeznek a hírek a pénztári trükközésekről, amikor a hatósági árra jogosultak számára is – sokszor „véletlenül” – piaci árat számolnak fel.

A Molnál is elismerték: néhány esetben előfordulhatott, hogy a pénteki átállás során az 50 literes határnál többet tankolóknak a magyar forgalmi felmutatása ellenére is piaci árat számoltak fel. Magyarázatuk szerint a több mint 460 töltőállomásuk kútoszlopainak átállítása legkésőbb a hét első felében fejeződik be. Ha valaki ma még nem tájékozódott, nem olvasta el a kiírást és 50 liter felett tankolt, akkor ha jogosult hatósági árra, természetesen az 50 liter feletti tankolására is hatósági árat alkalmaznak - írják. Ha ez valami folytán nem így történt, a Mol ügyfélszolgálatán jelentkezőket haladéktalanul kártalanítják.

Hernádi Zsolthoz hasonló szellemben nyilatkozott ugyanakkor lapunknak a vélt okokról Grád Ottó, az iparág nagy hazai cégeit tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára is. Szerinte a jelenlegi „üzemanyag-hozzáféréseket” és a kapcsolódó szállítási képességeket figyelembe véve a korábbiaknál kevésbé biztos valamennyi hazai kúton az összes termék folyamatos elérhetősége. Az, hogy a Mol miért tarthatja vissza az üzemanyagok kiadását, kérdésünkre vállalati belügynek nevezte.

Pedig egy szakmai forrásunk nyilvánvalónak nevezte: