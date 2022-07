P. L.;

Szijjártó Péter;Szabadka;élelmiszerhiány;migráció;

2022-07-04 13:28:00

Szijjártó Péter az utolsó utáni pillanatra figyelmeztette Soros Györgyöt és az Európai Uniót

A külgazdasági és külügyminiszter szerint élelmiszerválság és migrációs hullám fenyeget.

Új veszélyességi szintre lépett a migrációs nyomás, a migránsok egyre agresszívebbek, erőszakosabbak, már felfegyverkeznek, és használják is ezeket a fegyvereket - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Szabadkán, ahol szerb hivatali kollégájával, Nikola Selakoviccsal találkozott.

A miniszter közölte, kritikus időszakban került sor erre a találkozóra, hiszen „Európa drámai kihívások előtt áll”. Szavai szerint a Magyarország szomszédságában zajló háború és az arra adott szankciós válaszok tartósan háborús inflációs környezetet hoznak létre. „Emellett fokozódik a menekültválság, és egyre súlyosabb migrációs kihívásokkal kell szembe néznünk, ráadásul mi magyarok, alapvetően egyedüliként szembesülünk kihívással egyszerre délről és keletről, mondhatni kettős nyomás alatt állunk” - vélekedett.

A helyzet sajnos egyre súlyosabb lesz, hiszen az Ukrajnában zajló háború miatt a világ számos pontján éhínség fenyeget. Olyan élelmiszerellátási válsággal nézünk szembe, amihez hasonlót a mi nemzedékünknek még nem kellett átélnie. Ez az élelmiszerválság újabb, valószínűleg minden eddiginél sokkal súlyosabb migrációs nyomást fog helyezni a szerbekre és a magyarokra egyaránt – mondta Szijjártó Péter, majd előadta az Orbán-kormány szokásos összeesküvés-elméletét Soros Györgyről meg „Brüsszelről”, mondván, ez az utolsó utáni pillanat, hogy „Brüsszel és a Soros György-féle NGO-k” befejezzék a migráció biztatását és a migráció szervezését. Arra kérte őket, hogy ne biztassák a bevándorlókat, ne bujtsák fel őket bűncselekményekre és ne bujtsák fel őket arra, hogy megsértsék országok, mint például Szerbia vagy Magyarország szuverenitását.

A miniszter szerint az erőszakos bűncselekmények veszteségeiért, haláleseteiért a felelősség azokat terheli, akik a migrációt támogatják, buzdítják, akik arra ösztönzik a bevándorlókat, hogy jöjjenek Szerbiába meg Magyarországra. A miniszter ezt követően ismét azt bizonygatta, hogy Magyarország a jövőben sem fog illegális bevándorlókat beengedni, továbbá, hogy Brüsszel a Magyarországnak járó európai uniós forrásokat „politikai zsarolás keretében visszatartja”.

Amint arról lapunk is beszámolt, szombat hajnalban afgán és pakisztáni menekültek csoportja támadt egymásra lőfegyverekkel a magyar határhoz közeli Szabadka melletti makkhetesi erdőben. A tűzpárbajnak halálos áldozata is van, egy 16 éves lány pedig életveszélyesen megsérült. A rendőrség, a hadsereg és a mentőszolgálat is nagy erőkkel vonult a helyszínre.