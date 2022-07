Moszkva vasúti hálózattal kötné magához végleg a megszállt ukrán területeket

nepszava.hu;

orosz-ukrán háború;megszállás;vasúti közlekedés;tenger;szállítás;Dmitro Kuleba;

2022-07-05 12:26:00

Eközben Ukrajna nemzetközi segítséggel vetne véget a halál, a válság és a hazugság oroszországi exportjának.

Oroszország vasúti összeköttetés elindítását tervezi Moszkván túli Rosztovi régió és az általa elfoglalt kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk között, ezzel biztosítva a kapcsolatot az ország központja és a megszállt területek között – számolt be a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése alapján a Guardian.

Hozzáfűzték, hogy a még 2014-ben annektált Krím és az oroszok által idén megszállt ukrán kikötőváros, Herszon között a közlekedési kapcsolatok kiépítését is prioritásként kezelik.

Ugynakkor Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a nemzetközi közösséget sürgeti, hogy csökkentsék Oroszország hozzáférését a tengeri szállításhoz. Kuleba Twitter-bejegyzésében kiemelte: Oroszország exportorientált gazdasága nagymértékben támaszkodik a külföldi flották által biztosított tengeri szállításra. Ezért Putyin „hadigépzetének kimerítésére” szólított fel, így:

Ezzel próbálta érzékeltetni az ukrán diplomácia vezetője, hogy szerinte mit is jelent a megszállók eddigi partereinek ez a kereskedelmi, közlekedési, szolgáltatási kapcsolat.

Russia’s export-oriented economy relies heavily on maritime transportation provided by foreign fleets. I urge partners: restrict Russia’s access to their services and deplete Putin’s war machine. After all, what Russia really exports to the world today is death, crisis, and lies.