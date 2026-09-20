"Az állam a fidelitasos tolvajokkal keménykedjen" - Akciózott az Együtt

A magyar állam a fidelitasos tolvajokkal szemben, ha adófizetői pénzt loptak, járjon el még sokkal keményebben, mint az ártatlan civilekkel szemben! - egyebek mellett erre szólította fel a hatalmat Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke reggel, amikor a párt aktivistái megszállták az Új Nemzedék Központ budapesti irodáját.