Példátlan ukrán dróntámadás érte Moszkvát vasárnap hajnalban, amit az orosz főváros polgármestere a parlamenti választások harmadik napjának megzavarására tett kísérletnek nevezett. Az ellenzék teljes felszámolása után nem kétséges a hatalom pártjának győzelme, a szavazással Putyin elnök célja az Ukrajna elleni háború támogatottságának felmutatása lehet.
Az orosz elnök az amerikai különmegbízott jövő heti moszkvai útja előtt megfenyegette az ukránokat, hogy ha nem vonulnak vissza, akkor katonai erővel fogják őket kiszorítani.
A hadsereg ellenvetése dacára Gáza megszállása mellett döntött az izraeli kormány. A 22 hónapja tartó konfliktus végképp Netanjahu háborújává vált Izrael és a világ ellen.
Az izraeli miniszterelnök tervét nemcsak a nemzetközi közösség, de az izraeli ellenzék is bírálja.
Az ország nem úgy táncol, ahogyan a Kremlből fütyülnek nekik, s ez módfelett nem tetszik a háborús pszichózisban égő orosz félnek.
A német parancsnok szavaiból az derül ki, hogy az orosz agresszor a világháborút is megkockáztatná.
Oroszország választásokat kezdett négy ukrajnai régióban, hogy legitimálja tavalyi elcsatolásukat. Az eredményt Kijev és szövetségesei előre semmisnek tekintik.
Az orosz állami médiában is bemutatott felvételek szerint a háborús felkészítés már a tananyag része.
Vjacseszlav Timcsenko szenátor állítása szerint az ülésen a megszállt ukrajnai területek Oroszországhoz való csatolásának jogi körülményeivel kapcsolatos jogszabályokkal foglalkoznak.
Petro Kotyin azt mondta, még túl korai arról beszélni, hogy az orosz erők elhagyják az erőművet, de szerinte erre készülnek.
Az orosz elnök azt is bizonygatja, hogy az ország nukleáris doktrínája védelmi célú.
Eközben Ukrajna nemzetközi segítséggel vetne véget a halál, a válság és a hazugság oroszországi exportjának.
Törtek-zúztak az irodákban és irgalmatlan trágyadombot hagytak maguk után.
Ez Vlagyimir Putyin háborújának 91. napja.
A magyar állam a fidelitasos tolvajokkal szemben, ha adófizetői pénzt loptak, járjon el még sokkal keményebben, mint az ártatlan civilekkel szemben! - egyebek mellett erre szólította fel a hatalmat Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke reggel, amikor a párt aktivistái megszállták az Új Nemzedék Központ budapesti irodáját.
Ukrajnában nem polgárháború zajlik, Ukrajna az orosz megszállás áldozata - jelentette ki Szvjatoszlav Sevcsuk kijev-halicsi nagyérsek, az ukrajnai görög-katolikus egyház vezetője a Vatikánban.
Ismét összegyűltek a demonstrálók a Szabadság téren, hogy tiltakozzanak a botrányos német megszállási emlékmű ellen. A szokásos esti élőláncos tiltakozásuk előtt ketten megpróbálták játékbilincsekkel a kordonokhoz rögzíteni magukat, ám a rendőrök elrángatták őket a kerítés mellől. A tiltakozók erre "Demokráciát!" és "Elég volt a hazugságokból!" jelszavakat kiabáltak.
Magyarországon 1944 márciusában semmiféle ellenállás nem volt - sem aktív, sem passzív - a bevonuló német csapatokkal szemben. Horthy Miklós kormányzó, aki március 18-án Hitlerrel tárgyalt, lényegében hozzájárult ahhoz, hogy az országba a "fegyverbarátság jegyében" német csapatok vonuljanak be.
Hetven évvel ezelőtt 1944. március 19-én a hitleri Németország csapatai megszállták Magyarországot. Ez után Horthy Miklós kormányzó maradt és kinevezte az új kormányt, amely kiszolgálta a megszállókat és kiszolgáltatta nekik az egész nemzetet.
Nem érjük be azzal, hogy a német megszállás emlékművét nem március 19-én, hanem május végén állítják fel – mondta a DK elnöke egy budapesti lakossági fórumon.
Huszonhat történész tiltakozik a német megszállás emlékművének nyilvánosságra jutott terve ellen. Álláspontjuk szerint az emlékmű "meghamisítja történelmünk egy fontos időszakát és relativizálja a holokauszt történéseit".
"Az emlékmű felállításához Budapest V. Kerület önkormányzatának közgyűlési határozottal kell hozzájárulnia. Az erre vonatkozó döntés várhatóan hamarosan megszületik", írja a Kormányzati Információs Központ közleménye. És valószínűleg nem a levegőbe beszél, hiszen a Rogán Antal vezette kerület várhatóan nem emel vétót a német megszállást megörökíteni hivatott emlékmű építése ellen, azután hogy a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította azt, és már meg is van a pályázat nyertese.
Éles vita bontakozott ki a kormány és a Mazsihisz között a Szabadság térre tervezett emlékművel kapcsolatban, amelyet Magyarország német megszállásának 70. évfordulójára építenének fel. A kabinet csupán az alaptörvény preambulumának szövegével indokolta a tervet, ami Varga László történész szerint hibásan állítja, hogy a magyar állam elvesztette teljes önrendelkezését a német hadsereg bevonulásával.