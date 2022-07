Lemondott pártja vezető tisztségéről Boris Johnson - itt a nyilatkozat

MTI-Népszava;

Nagy-Britannia;Boris Johnson;lemondás;

2022-07-07 11:04:00

Csütörtökig 57-re nőtt azoknak a minisztereknek, államtitkároknak és más kormánytisztviselőknek a száma, akik lemondásukkal igyekeztek rábírni Johnsont a távozásra. Ez délutánra megtörtént, már ami a párt vezető tisztségét illeti.

Bejelentette párttisztségéről lemondását Boris Johnson brit miniszterelnök, a kormányzó Konzervatív Párt vezetője – írja az MTI.

A BBC közszolgálati médiatársaság és a Sky News kereskedelemi hírtelevízió Downing Street-i forrásai szerint Johnson a lemondására irányuló, napok óta folyamatosan erősödő nyomásnak engedve döntött úgy, hogy eleget tesz a távozását kérők felszólításainak.

Johnson lemondását ismertetve kijelentette:

Immár világos a parlamenti Konzervatív Párt azon szándéka, miszerint új vezetőre és ezáltal új miniszterelnökre van szükség. Közölte: egyetért azzal a felvetéssel, miszerint az új vezető megválasztásának folyamatát a lehető leghamarabb meg kell kezdeni. Azzal ezzel kapcsolatos menetrendet a jövő héten ismertetik – tette hozzá.

Elmondta, hogy nagyon elszomorítja a világ legjobb állásának feladása, de „így alakultak a dolgok”.

Mint mondta, utódja kiválasztásáig ellátja hivatali teendőit, és állítása szerint megadja a lehető legtöbb támogatást az új vezetőnek.

Johnson megköszönte a brit népnek azt a „hatalmas kiváltságot”, amellyel felruházták.

Közölte, fájdalommal tölti el, hogy nem viheti keresztül oly sok ötletét és programját. A távozó miniszterelnök úgy fogalmazott: a hatalmon maradása melletti érveit

Mindazonáltal, mint mondta, a politikában „senki sem nélkülözhetetlen”.

„A mi ragyogó és darwini rendszerünk új vezetőt fog kitermelni” – fogalmazott.

A Downing Street illetékeseinek csütörtöki tájékoztatása szerint a Konzervatív Párt októberben esedékes éves kongresszusán már Johnson utódja vesz részt a párt vezetőjeként és miniszterelnökként.

Johnson lemondásának bejelentése előtt teljesen új kabinetet nevezett ki.

Az elmúlt hetekben kirobbant és egyre terebélyesedő belpolitikai botránysorozat miatt gyakorlatilag összeomlott a Johnson vezette kormány. A héten először Rishi Sunak pénzügyminiszter és Sajid Javid egészségügyi miniszter mondott le, és csütörtökig 57-re nőtt azoknak a minisztereknek, államtitkároknak és más kormánytisztviselőknek a száma, akik ugyancsak lemondásukkal igyekeztek rábírni Johnsont a távozásra.

A Johnson által újonnan kinevezett kancellár, Nadhim Zahawi azt mondta a kormányfőnek, hogy „Helyesen kell cselekednie, és most kell távoznia”.

Előző nap általános meglepetésre Priti Patel belügyminiszter is távozásra szólította fel Johnsont, jóllehet ő eddig a kormányfő feltétlen támogatójaként és szoros szövetségeseként volt közismert.

A legnagyobb horderejű tényező Johnson döntésében azonban valószínűleg az volt, hogy csütörtökön Sir Graham Brady, az alsóházi konzervatív frakció legbefolyásosabb szakpolitikai irányadó és végrehajtó testülete, a kormányzati tisztséget nem viselő képviselők alkotta 1922 Bizottság elnöke is lemondásra szólította fel a miniszterelnököt.

A bizottság onnan kapta nevét, hogy az alapítók az 1922-es parlamenti választásokon kerültek be a londoni alsóházba, és feladatai közé tartozik a Konzervatív Párt vezetőválasztási folyamatának irányítása is.

Chris Mason, a BBC munkatársa azt az információt kapta, hogy a G20 indonéziai találkozójára tartó

Truss később Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Csütörtökön további konzervatív politikusok mondtak le tisztségükről. Brandon Lewis, az észak-írországi ügyek minisztere csütörtök reggel a Twitteren jelentette be lemondását.

Rá két percre szintén a Twitteren Helen Whately pénzügyminiszter is beszámolt lemondásáról.

Nem sokkal ezután követte a példájukat Damian Hinds biztonsági miniszter és George Freeman tudományos miniszter, Guy Opperman, a nyugdíjügyekért felelős miniszter, Chris Philp technológiai miniszter, James Cartlidge bíróságügyi miniszter.

It has been a honour, and a great responsibility, to serve as a minister, but we need leadership change, and I have resigned. I will continue to work for my constituents in Hexham from the backbenches.

My letter to the PM. pic.twitter.com/1BQMaY1ITI