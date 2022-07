nepszava.hu;

2022-07-06 13:49:00

A szétesés határán a brit kormány, sorra hagyják faképnél Boris Johnsont miniszterei és támogatói

Ha addig nem mond le a miniszterelnök, a konzervatívok, módosítva szabályzatukat, akár a jövő héten újabb bizalmi szavazást tarthatnak róla.

Szerdán folytatódott a brit kormányban a lemondási hullám, miután kedden távozott a kabinetből Rishi Sunak pénzügyminiszter és Sajid Javid egészségügyi miniszter, akik a kormányfő, Boris Johnson iránti bizalmuk megrendülésével indokolták döntésüket – derül ki a Guardian tudósításából.

Ma Robin Walker jelentette be, lemond oktatási miniszteri posztjáról, mert már nem bízik a miniszterelnök vezetésében. A tory politikus apja még Margaret Thatcher kabinetjének minisztere volt. Walker, bár Johnson konzervatív pártiságát nem kérőjelezi meg, úgy gondolja, a kormány túl sok hibát követ el. Távozását jelentette be Will Quince is, aki a brit Oktatási Minisztérium gyermekekért és családokért felelős parlamenti helyettes államtitkára volt.

Felicity Buchan is közölte lemond „parlamenti magántitkári” posztjáról, mondván, hogy Boris Johnson pozíciója „tarthatatlan”. Buchant 2021 szeptemberében nevezték ki parlamenti magántitkárnak az Üzleti, Energiaügyi és Ipari Stratégiai Minisztériumban.

A miniszterét vesztett pénzügyi tárcától távozik John Glen eddigi államtitkár is. Ő is teljes bizalomhiányra hivatkozott a Boris Johnson vezette kormányban. Ezzel párhuzamosan mind több tory politikus is megvonja támogatását a kormányfőtől. Tom Hunt tory képviselő azt mondta, az első bizalmi szavazáson támogatta a miniszterelnököt, most már a távozása mellett van.

Zsugorodó közbizalom, újabb bizalmi szavazás is jöhet

Kitty Donaldson, a Bloomberg munkatársa szerint a konzervatívok, szabálymódosítással lehetővé tehetik, hogy akár már a jövő héten megtartsák a Boris Johnson elleni második bizalmi szavazást a jövő héten, a „Johnson-hűségesek” köre óráról órára zsugorodik.

Van egy olyan elképzelés is, hogy Sir Graham Brady, az úgynevezett 1922-es bizottság elnöke Johnsonhoz fordul, és elmondja neki, hogy már elvesztette a képviselők többségének támogatását, és a legjobb lenne, ha második szavazás nélkül kilépne. A Guardian emlékeztetett, nagyjából ez történt Theresa May-el, aki bejelentette lemondását, miután közölték vele, hogy ha nem, akkor az 1922-es bizottság második bizalmi szavazást fog kiírni.

Időközben pedig megkezdődött a brit parlament ülése, ahol a képviselők igencsak kényelmetlen kérdéseire felelhet Boris Johnson, aki ellen június elején saját pártjának alsóházi frakciója terjesztett be bizalmatlansági indítványt, miután az elmúlt hónapokban kiderült, hogy a londoni miniszterelnöki hivatalban és más kormányintézményekben a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt szigorú korlátozások idején több kerti partit, ivászatokkal kísért társasági összejöveteleket tartottak, nem egyszer Johnson részvételével. A kormányfő akkor a bizalmi szavazást megnyerte ugyan, de az alsóházi konzervatív pártcsoport tagjainak 41 százaléka ellene szavazott.

A legutóbbi botrányt az robbantotta ki, hogy kiderült: Johnson úgy nevezte ki februárban a konzervatív frakció szavazási és pártfegyelmének biztosításáért felelős kabinetiroda helyettes vezetőjévé Chris Pincher képviselőt, hogy korábban tájékoztatták a Pincher ellen szexuális molesztálás gyanújával tett bejelentésekről.