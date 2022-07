Gál Mária;

Izrael;Palesztin Hatóság;aL-Dzsazíra;újságírógyilkosság;

2022-07-07 10:00:00

A golyó, amely megölte Sírin Abu Aklát

Újra a legmagasabb hőfokon forrnak az indulatok a ciszjordániai Dzsenín menekülttáborban május 11-én, munka közben megölt palesztin újságíró, Sírin Abu Akla halála ügyében.

Az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió palesztin-amerikai állampolgárságú riporterét akkor érte halálos fejlövés, amikor az izraeli hadsereg és a fegyveres palesztinok közötti tűzharcról tudósított Press feliratú golyóálló mellényben és sisakban.

A tragédia amiatt került újra előtérbe, hogy július 4-én az amerikai külügyminisztérium nyilvánosságra hozta álláspontját a kérdésben. Eszerint az izraeli állásokból leadott lövések „valószínűleg felelősek Sírin Abu Akla haláláért”, ami viszont „tragikus körülmények véletlen következménye”. A közlemény hangsúlyozta, hogy az újságíró megölésére akkor került sor, amikor az izraeli erők katonai műveletet hajtottak végre a több izraeli terrortámadást elkövető Palesztin Iszlám Dzsihád frakciói ellen a dzseníni menekülttáborban.

Az amerikai álláspont feldühítette a palesztin jogvédőket és a meggyilkolt újságíró családját egyaránt. Az Al-Dzsazírának nyilatkozó palesztin jogvédők úgy vélik, Washington „továbbra is büntetlenséget biztosít az izraeli visszaéléseknek, még akkor is, ha azok újságírók és amerikai állampolgárok ellen irányulnak”, az amerikai értékelés célja valójában nem más, mint hogy Joe Biden izraeli látogatása előtt a szőnyeg alá söpörje az ügyet. Az amerikai elnök ugyanis július 13-án este érkezik Izraelbe egy 40 órás látogatásra. Betlehemben találkozni fog a Palesztin Hatóság elnökével, Mahmúd Abbásszal is, majd július 15-én Izraelből a szaúdi Dzsiddába utazik, ahol kilenc arab vezetővel tart csúcstalálkozót.

Az amerikai külügyminisztérium nyilatkozata a két fél álláspontja közötti különbségek eltussolására tett kísérlet volt, nyilatkozta az Al-Dzsazírának Juszef Munajjer, palesztin-amerikai elemző, a washingtoni Arab Center vezető munkatársa.

– állította.

A palesztin jogvédők nemcsak az amerikai állásfoglalás következtetéseit kifogásolják, hanem annak időzítésé is és megfogalmazását is. Nehezményezik, hogy a közleményt július 4-én - az amerikai függetlenség napján - hozták nyilvánosságra, amikor sokan a családjukkal töltik az időt, és nem a hírekre koncentrálnak. De leginkább azt bírálják, hogy a közlemény azzal a kijelentéssel kezdődött, hogy az Abu Aklát megölő golyó eredete nem egyértelmű, a ballisztikai szakértők ugyanis azt állapították meg, hogy a lövedék súlyosan sérült volt, ami megakadályozta az egyértelmű következtetés levonását. Márpedig a palesztin nagyközönség, az áldozat családja és maga a Palesztin Hatóság is azt várja el, hogy nemzetközi vizsgálat mondja ki – szándékos gyilkosság történt, amelyet az izraeli hadsereg, azaz „Izrael” követett el.

A május 11-i tragédia megtörténte óta az Abu Akla életét kioltó golyó szimbolikus jelentőséget kapott, ez áll a palesztin-izraeli vita középpontjában. Izrael azonnal felajánlotta a közös vizsgálatot, illetve kérte a golyót, hogy elvégezhessék a ballisztikai vizsgálatokat. Mindkét kérésre nem volt a palesztin válasz. A Palesztin Hatóság leszögezte, nem bízik egy izraeli vizsgálat függetlenségében és tárgyilagosságában. A palesztin közösség első perctől mártírnak tekintette Abu Aklát, szervezetek sora állította kezdettől, mindenféle vizsgálat nélkül, hogy az újságíró meggyilkolása szándékos volt. Izrael kezdetben azt hangsúlyozta, hogy palesztin lövedék is kiolthatta a riporter életét, ám gyorsan visszatáncolt és egy belső vizsgálat után már nem zárta ki, hogy izraeli fegyverből származott a golyó, a szándékosságot viszont kizárták.

Az amerikai AP hírügynökség, a CNN, a New York Times és a Washington Post korábbi vizsgálatai, valamint az ENSZ emberi jogi főképviselője, Michelle Bachelet hivatala is arra a következtetésre jutott, hogy Abu Alkát az izraeli erők ölték meg.

A Palesztin Hatóság végül július 2-án adta át a golyót az amerikai hatóságoknak. A hétfői állásfoglalás azonban, a lövedék súlyos megrongálódás miatt egyelőre késik a Palesztin Hatóság és Izrael vizsgálatainak összegzése. Ám nemcsak jogvédő és újságíró szervezetek és palesztin csoportok, hanem több washingtoni parlamenti politikus is független vagy amerikai vezetésű vizsgálatot követel az ügyben.

És ez egyre nehezebb helyzetbe hozza Joe Biden elnököt is. Egyrészt azért, mert Washington már elutasította a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) bevonását az ügybe, másrészt mert demokrata táborban szép számmal vannak, akik Izrael egyértelmű elítélését szorgalmazzák. A Nemzetközi Büntetőbírósághoz az Al Jazeera Media Network fordult.