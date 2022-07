Balassa Tamás;

mezőgazdaság;agrárpolitika;fiatal gazdák;Magyarország;Politika;

Gyorstalpalón végzett műanyag parasztok helyett jönnek a valódi fiatal magyar gazdák, de az országgyűlési képviselővel gyomorforgatóan kedvesnek kell lenni

Öt év kihagyás után, hetedszer várják tűkön ülve a Fiatal Gazda Pályázatot mindazok, akik az agráriumban képzelik el a boldogulásukat. A kiírás 2022 végén vagy 2023 elején várható. Ez a forrás messze a legnépszerűbb a több tucat mezőgazdasági támogatási cím közül. Miután a kerethez képest az igények rendre sokszorosak voltak, a pályázók a magasabb pontszám reményében gyakran annyira túlvállalták magukat, hogy a történet vége szankció lett vagy belebuktak a kalandba, és az utolsó petákig vissza kellett fizetniük a pénzt. A jelenség tömeges.

A pályázat népszerűsége érthető, hiszen a 18–41 év közötti, szakmai végzettséggel rendelkező ifjak (legalábbis az eddigiekben) előfinanszírozott formában nyerhettek 40 ezer eurónyi, szabadon felhasználható összeget. Ezt a sokat látott pályázatírói honlapok általában még 12,5–14 millió forinton „fordítják magyarra”, de a summa ma éppenséggel a 16 milliót is felülről karcolja. A pénz háromnegyedét a sikeres elbírálás után, a továbbiakat a harmadik évben kaphatták meg a kedvezményezettek.

Mivel egyre több és egyre nehezebben teljesíthető vállalási lehetőséget tartalmaztak az eddigi kiírások, a visszafizetésre kötelezettek száma rendkívül magas volt, és jelenleg is az, mondja a szakértő. Más forrásból tudjuk, a Dunántúlon volt, aki öngyilkosságot kísérelt meg a kudarc után, pedig a kármentés után „csak” ötmilliós visszafizetés szakadt a nyakába. A pályázat költsége öt év alatt 3-4 millió forint is lehet, így az akkori 12 millióból lényegében értékelhetetlen forrása maradt. A nyerési esélyeket bennfentesek szerint „narancsmezben” lehetett növelni. Kedveskedni az ispánnak vagy a helyi parlamenti képviselőnek: nagy lépés a siker felé. De a győzők itt legalább a földből élnek majd, szemben a „gyorstalpalós műanyag parasztokkal és a körömcipős parcellakurtizánokkal”, akik földbérleti szerződéseken nyerhettek korábban.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatásáról 2007-ben jelent meg az első rendelet. Ezt – 2009, 2012, 2014 és 2015 után – 2017-ben követte az eddigi utolsó kiírás. A pályázati rendszer szigorára jellemző, hogy négy évvel ezelőtt visszamenőlegesen módosították a „félreérthető szankciókat”, annyi volt a teljesíthetetlen vállalás. Amint az Agrárszektor akkoriban írta:

A honatya kedvessége

Bálinték teheneket tartanak és kis tejfeldolgozót üzemeltetnek egy kelet-magyarországi tanyán. A 2015-ös pályázaton nyertek, tavaly járt le az ötéves üzemfenntartási időszak. – Szerencsések voltunk, a Covid miatt ránk sem néztek, nem kaptunk ellen­őrzést. De a részleges visszafizetést mi sem úsztuk meg. Egy munkavállaló kétéves foglalkoztatását vállaltuk a pályázatban, de ennek a költsége alaphangon 6-7 millió forint lett volna, amit ebben az időszakban nem tudtunk volna kitermelni. Kaptunk egy 300 ezres bírságot. És bevállaltam egy egyetemi BSc-képzést is, de már az elején tudtam, a hajnali kelésekkel és a hétvégét is igénybe vevő munka mellett erre aligha lesz erőm. Emiatt további 650 ezer forintot fizetünk vissza.

Az alföldi fiatalember még így is elégedett a pályázattal, hiszen az első lépéseket megkönnyítette az uniós forrásokra alapozott támogatás. Alig várja azonban, hogy a tavaly lejárt fenntartási időszak után a további ötéves ellenőrzési intervallum is leketyegjen. Ezután csak saját forrásból fejlesztenek. – Kicsit belecsömörlöttünk a pályázatokba.

Nem nekünk való. Elvagyunk az állatainkkal és a termékeinkkel, a vásárlók elfogadtak bennünket. Nem vágyunk többre – mondja a fiatal gazda.

Nagyapai örökség

Ludán Péter nagyatádi gazdálkodó harmadjára, 2018-ban nyert a Fiatal Gazda Pályázaton. A környező Segesden, 13-14 hektáron műveli ökotanúsítvánnyal rendelkező barackosát. A birtok alapja néhai nagyapja parcellája, amely az erdőszéli patakpartig húzódik a völgyben. Ez a számára kedves földterület kizáró ok volt az egyik pályázaton. – Mai fejjel egyáltalán nem bánom a kezdeti sikertelenséget, mert így tanulhattam a közben megismert esetekből – meséli Péter a mesés panorámát kínáló hegytetőn; Belső-Somogyban ez a domb kiemelkedőnek számít, errefelé még a szerény lankát is hegynek hívják kellő tisztelettel. – Sokaknak kellett visszafizetniük a pályázati pénz nagy részét vagy akár egészét, mert nem tudták teljesíteni a sikeresség reményében bevállalt üzemméretet. A pályázataim elutasításának az okára már nem is emlékszem. Ez amúgy jellemző, a kudarcokat gyorsan kitörli az agyam, mintha meg sem történtek volna. Megrázom magam, és megyek tovább.

A segesdi gazdának a zokszó sem barátja. Pedig a mezőgazdaságból élőkről sokan azt tartják, csak három ellenségük van: a négy évszak, a sok vagy kevés eső, valamint a sok vagy kevés napsütés. Szeretnek panaszkodni. – A barátaim, remélem, megerősítik, ha olvassák: sosem hallottak fanyalogni vagy méltatlankodni. Tizennyolc éves és egynapos koromtól vállalkozó vagyok, azóta a saját lábamon állok. Ért siker és kudarc egyaránt, de a világvége eljövetele valahogy nincs benne a praxisomban” – érzékelteti Péter.

Sok mindent csinált életében, mindig az újat, a kihívást jelentőt, a jövedelmezőt keresi, és mint ilyen, sosem ugrott el a valódi lehetőségek elől. Lengyelben járt barackbeszerző úton a pálinkafőzéshez, amikor „szembejött vele” a sárgabarack-termesztés ötlete. Belevágott saját forrásból. Felszámolásokból, pályázatok menedzseléséből szerzett tőkéjét földvásárlásba forgatta. Eleinte furcsán méregették a helyiek, de mára talán bebizonyította, nem az a messziről jött ember, aki csupán befektetési céllal vesz parcellákat. – Ahogy hozzájutok egyhez, fákkal telepítem be. A kerítést ilyenkor mindig kicsit arrébb kell tenni, ebbe is beszállok. Magam kaszálok, és a metszést is javarészt magam végzem, bár édesapám néha besegít.

És nem is az a főnök vagyok, aki ne dolgozna a melósaival. Egyedül a szedéstől sajnálom az időt, abban valahogy nem látok kihívást – mosolyog, elismerően figyelve a közelben serénykedő lányok munkáját.

Innovatív hozzáállása a metszési technikával újította meg az állományt. Nem belső, hanem külső rügyre vág. A fák ágai így, a termés súlya alatt ívesen hajlanak a föld felé. Méter magasan szedhető a gyümölcs. – És nem törik el az ág, mert ezzel a technikával erős marad a belső szerkezete. Ezt az ötletet a bonsaitudományból merítettem” – lep meg Péter, aki a távol-keleti metszéskultúra egyik ifjú ismerője. Néhány régi barátjával ötezres Facebook-csoportot működtet. Hamarosan nála találkoznak az ország nagy tudású mesterei Nagyatádon.

Vissza a vadvirágokkal

Péter ökogazdálkodásának alapja, hogy egészséges gyümölcsöt ter­meszt­het. Nem permetez, s mivel a környéken nincsen más barackos, az átfertőződés esélye sem nagy. Ha mégis betegséget észlel, és a fát menthetetlennek látja, szívfájdalom nélkül kivágja. Egy ilyet tudott mutatni a hétezer közül. Egy másikon a monília első jelei látszanak, de a fa mégis erőteljes: a legközelebbi metszéskor kiderült, legyűri-e a kórokozót. Az ökogazdaságban mindemellett üzleti számítás is van, hiszen a területalapú támogatás igénylésekor a zöldítés – vagyis a fák közti fűtakaró megtartása – értékes pontokat hoz. Máskülönben fontos, hogy a laza talaj fedett legyen, és sokáig megőrizze a napsütötte föld nedvességét.

Az általa kitalált és megvalósított rézsűs dombon jelenleg tizenhárom fajtát tart. Igyekszik ezzel is kísérletezni. A jól szereplő fajtákat szelektálja, genetikai tulajdonságai­kat megőrizve oltatja és ülteti újra. Így egy-egy fajtán belül is olyanok nőnek a hegyen, amelyek jobban érzik magukat egyéb, azonos fajtájú társaiknál. Fagytűrő fajtákat is keres (az idei tavaszi fagyok másfél tonnával gyérítették a termésmennyiséget), Olaszországból is vásárolt francia licencű fajtát. Ötezer forint volt darabja, miközben csemetét idehaza ötödáron kaphatna.

A szövetkezeti értékesítéssel bevett külpiacok megfizetik az ökoportéka árát. A segesdi hegy adottságai, gyors esésű patakja azonban felvetette benne a pisztrángfarm ötletét. Ez a következő nagy projekt, aminek vízgazdálkodásterve megalapozott, és pályázni is szeretne a kivitelezésre. Ritka kincs egy ilyen vízben gazdag terület, szerinte oktalanság volna nem élni vele. Már meg is van a több­hektáros tórendszer terve.

Péter korábban több mindent kipróbált, pálinkafőzési tudását díjak kísérték, és méhészetet is fenntartott. Ezt egy barátjának adta át. Mivel nincs permetezés a területen, a méhek számára ideális a terület. Ahová az elmúlt években rengeteg vadvirágot telepített vissza, és amikor sorra nyílnak, kosbortól és harangvirágtól színes a domb.

Ludán Péternek nem volt szüksége gyorstalpaló aranykalászosgazda-képzésre: agrártechnikumot végzett, így felsőfokú képesítéssel rendelkezik. A segesdi telek művelésében olykor a család is a segítségére van, így a mostanában ékszerkészítésben jeleskedő, nemrég még pécsi kutató-biológus felesége is. És persze édesapja. – Ő mindig, mindenben támogat. Szeretem, mikor kint van velem, és apa-fia együtt dolgozik, és beszélget. A fiaim még kicsik ugyan a hathatós segítséghez, de amire felnőnek, szeretnék mindennel kész lenni, amit elterveztem, hogy nekik már minden a kezük alatt legyen – avat be a távoli jövő terveibe.

E tervek között hétpecsétes titok is van, éspedig egy olyan, szabadalmi eljárásban lévő fejlesztés, amely a fagykárokat előzné meg. Ha beválik, milliós veszteségtől kímélheti meg őt, és persze – közkinccsé téve az eljárást – a hasonló adottságú gyümölcsösöket.